​VIDEO Santierul Centurii Capitalei e pericol public pentru soferii care circula noaptea. 9 km aflati in lucru de mai bine de patru ani, fara marcaje si cu capcane la tot pasul intre A1 si DN7

Reporterii HotNews.ro au facut un tur dus-intors pe santierul tronsonului de Centura A1-DN7 si au prins in imagini un sector de drum slab semnalizat, cu zone intregi unde nu sunt marcaje sau indicatoare, cu intersectii-capcana, fara indicatoare de directie, cu schimbari bruste ale numarului de benzi si cu treceri pe contrasens.In plus, in zona Chiajna exista un sens giratoriu nemarcat si care nu e folosit in acest scop, pe unde traficul in ambele sensuri trece pe o laterala a cercului. Cu toate acestea, intrarile in sensul giratoriu dezafectat nu sunt blocate si unii soferi se impotmolesc si nu stiu pe unde sa intre sau cui sa dea prioritate. Alte sensuri giratorii similare de pe santier au intrarile si iesirile blocate.Daca soferii locali sau cei care tranziteaza centura frecvent cunosc zona, pentru cineva care ajunge noaptea pentru prima data pe Centura parcurgerea tronsonului de drum este o adevarata aventura, una care se poate lasa cu accidente serioase.Pe santier lucreaza asocierea de firme SC Delta ACM 93 SRL & Azvirt LLC & SC Maxdesign SRL, care a castigat contractul in 2011 pentru suma de 107 de milioane de lei (fara TVA), adica circa 24 de milioane de euro.HotNews.ro a solicitat Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere explicatii pentru situatia de pe santier si ce masuri ar putea lua in regim de urgenta pentru imbunatatirea situatiei, insa pana la publicarea acestui material nu am primit un raspuns oficial.In schimb, surse din cadrul Companiei ne-au precizat ca tronsonul in cauza este predat in totalitate Constructorului care este cel responsabil de semnalizare si de siguranta traficului. Ca masuri, CNAIR ar putea demara un control pe santier si sa sanctioneze constructorul pentru semnalizarile deficitare.Largirea la cate doua benzi pe sens pentru cei 8,7 km intre A1 si DN7 a fost contractata in 2011, insa lucrarile efective au inceput in toamna lui 2013 si ar fi trebuit sa fie gata in 2015.Patru ani mai tarziu, santierul se afla abia la 65%, dupa cum arata datele pe iulie ale CNAIR Mobilizarea slaba a constructorului, probleme cu relocarea utilitatilor si tergiversari cu exproprierile necesare - toate au facut ca un contract aparent simplu - de largit la patru benzi un drum national - sa fie inca in lucru, cu un termen de finalizare "incert".Anul trecut, in august, seful de atunci al Companiei de Drumuri dadea asigurari ca traficul pe patru benzi va fi deschis pana in luna decembrie, dar acest lucru nu s-a intamplat. La acel moment stadiul fizic era la 55%.La fel si acum, in 2017, autoritatile dau asigurari ca pana la finalul anului circulatia va fi pe cate doua benzi pe sens. Stadiul lucrarilor de la un an la altul a crescut cu doar 10 puncte procentuale, pana la 65%."Finalizam lucrarile pe DN7-A1, astfel incat sa nu mai fie niciun dubiu cu privire la asta. Vom deschide traficul la patru benzi pe acest sector", declara seful CNAIR, Stefan Ionita, intr-un interviu acordat Agerpres in luna mai.Mai mult, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, la audierea sa in Parlament de la investirea Guvernului Tudose, dadea tronsonul de centura A1-DN7 gata in luna august: "Pe centura de nord existenta finalizam anul acesta in august tronsonul DN7-A2 [n.r. A1] si am scos la proiectare si executie sectorul din Voluntari si legatura cu A2. Deci, practic, avem pe centura atacate toate proiectele."15.11.2011- pentru proiectare (Proiect Tehnic + Detalii Executie): 16.12.2011- pentru lucrari pe drum existent, intre km 55+465 - km 58+520: 10.05.2013- pentru largire la 4 benzi intre km 55+465 - km 63+250: 10.10.2013: 106,6 milioane de lei (fara TVA): 65%: 51,06%trimestrul IV 2017