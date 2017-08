Surse: Autostrada Pitesti - Sibiu, inca o amanare. Controversatul contract pentru studiile de fezabilitate ale tronsoanelor de munte a fost reziliat

Practic, asocierea dintre firmele Spea (Italia) si Tecninc Consulting (Romania) a furnizat pana acum studiul de fezabilitate pentru doar doua tronsoane din cele cinci ale autostrazii, cele mai simple: tronsonul 1 si 5. Asocierea romano-italiana a depasit cu mult termenul in care trebuia sa furnizeze ceea ce isi asumase prin contract. Ca urmare, CNAIR a refuzat sa acorde o noua amanare.Ce se va intampla acum? CNAIR va incerca sa faca pe cont propriu studiul de fezabilitate, potrivit surselor citate. Nu e clar cat de mare va fi intarzierea intregului proiect, dar, avand in vedere ca e vorba despre cele mai grele tronsoane, e foarte probabil ca intregul proiect sa fie amanat cu cativa ani.Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat in urma cu trei zile dezamagit de intarzierile inregistrate de asocierea de firme. "Noi am prelungit termenul acestei firme. Eu am gasit proiectul blocat la Minister cand am ajuns. Am prelungit cu inca sase luni, pentru a finaliza toate studiile de fezabilitate pentru cele cinci sectiuni. Pana in momentul de fata ne-au adus sectiunile unu si cinci, evident, pe care le-am si lansat pe SEAP, si sectiunea patru, in timp ce doi si trei urmeaza sa le aduca. Daca nu se vor incadra in termenul contractual vom incheia contractul cu ei", a declarat Cuc, citat de economica.net.HotNews.ro avertiza inca din decembrie 2015, intr-o analiza dedicata Autostrazii Sibiu-Pitesti, ca acest contract este nerealist."Isi mai permite Romania un esec dureros si costisitor in infrastructura precum autostrada crapata Orastie - Sibiu? Exact in aceasta dilema e acum Ministerul Transporturilor in privinta celui mai mare proiect de infrastructura rutiera din istoria recenta, autostrada Pitesti - Sibiu. Consultantul agreat al Bruxelles-ului a constatat ca revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru Pitesti - Sibiu e de o calitate indoielnica, e in mare intarziere si risca sa compromita tot proiectul. Solutia care se intrevede e una radicala: rezilierea actualului contract si lansarea unuia nou pentru studiul de fezabilitate si proiectarea autostrazii. E adevarat ca solutia inseamna alt timp pierdut, dar alternativa de a continua cu un proiect problematic este mai riscanta. In joc este viitorul celui mai important proiect de infrastructura pentru Romania si care va costa circa 2 miliarde de euro", scria la acel moment Victor Cozmei Contractul pentru studiul de fezabilitate pentru autostrada Sibiu - Pitesti a fost lansat in 2014 de catre Dan Sova, cu un termen nerealist de 4 luni pentru sectiunile de capat. Contractul a fost atribuit un an mai tarziu in mandatul lui Ioan Rus si semnat in timpul mandatului lui Iulian Matache la Transporturi. In toata perioada cand a fost relicitat contractul si apoi implementat pana spre finalul anului 2015 la sefia CNADNR a fost Narcis Neaga. In 2016, ministrii Transporturilor din guvernul Ciolos au refuzat sa refaca acest contract, in ciuda avertismentelor din partea societatii civile ca are probleme majore.