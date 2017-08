​Oficial: noi probleme la cea mai importanta autostrada din Romania. Compania de Autostrazi a reziliat contractul pentru studiul de fezabilitate Pitesti - Sibiu si vrea sa faca studiul cu inginerii proprii

Motivul rezilierii contractului? Asocierea dintre firmele Spea (Italia) si Tecninc Consulting (Romania) a furnizat pana acum studiul de fezabilitate pentru doar doua tronsoane din cele cinci ale autostrazii, cele mai simple: tronsonul 1 si 5. Asocierea romano-italiana a depasit cu mult termenul in care trebuia sa furnizeze ceea ce isi asumase prin contract, adica studiul pentru tronsoanele 2, 3 si 4, portiunea cea mai dificila, care presupune strapungerea muntelui."Vom face in house studiul de fezabilitate pentru tronsoanele 2, 3 si 4, bazandu-ne pe studiul vechi realizat de IPTANA (fostul Institut de Proiectări pentru Transporturi Auto, Navale și Aeriene) si pe contributia Institutului de Geologie. In octombrie, CNAIR va lansa licitatia pentru proiectare si executie pentru aceste tronsoane", a declarat pentru HotNews.ro Stefan Ionita, directorul general al CNAIR.Compania de Autostrazi a lansat deja licitatiile pentru proiectarea si executia tronsoanelor 1 si 5 ale autostrazii Pitesti - Sibiu.Contractul pentru studiul de fezabilitate pentru autostrada Sibiu - Pitesti a fost lansat in 2014 de catre Dan Sova, cu un termen nerealist de 4 luni pentru sectiunile de capat. Contractul a fost atribuit un an mai tarziu in mandatul lui Ioan Rus si semnat in timpul mandatului lui Iulian Matache la Transporturi. In toata perioada cand a fost relicitat contractul si apoi implementat pana spre finalul anului 2015 la sefia CNADNR a fost Narcis Neaga. In 2016, ministrii Transporturilor din guvernul Ciolos au refuzat sa refaca acest contract, in ciuda avertismentelor din partea societatii civile ca are probleme majore.Autostrada Pitesti - Sibiu este proiectul cel mai important al Romaniei din intreg portofoliul pe infrastructura rutiera pe urmatorii ani. Nu doar din perspectiva necesitatii sale urgente pentru a completa cunoscutul Coridor IV, ci si prin prisma costului foarte mare, dar pe care Romania vrea sa-l acopere din bani europeni nerambursabili. De altfel, autostrada Sibiu - Pitesti ar urma sa "inghita" majoritatea fondurilor alocate pe sectorul rutier din cadrul exercitiul financiar european 2014 - 2020, circa 2 miliarde de euro.Pentru a se asigura ca banii pe care ii da nu sunt prost cheltuiti si se duc pe proiecte slab pregatite, Comisia Europeana se foloseste de JASPERS - un parteneriat intre Comisia Europeana (Directia Generala Politica Regionala), Banca Europeana de Investitii (BEI), Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) si Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) care supervizeaza si se asigura ca proiectele sunt de inalta calitate.In general, fara un aviz pozitiv si fara sustinerea JASPERS, un stat nu are sanse sa primeasca finantare europeana nerambursabila de la Comisia Europeana.Nu e clar in acest moment daca solutia propusa de CNAIR, adica realizarea de specialistii interni a studiului de fezabilitate, va avea ok-ul Comisiei Europene.