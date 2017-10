Drumul de mare viteza spre Moldova bate pasul pe loc: Licitatia pentru proiectare inca nu trece de faza de evaluare a ofertelor, la un an de la lansare si dupa zeci de amanari

In noiembrie 2016 Compania de Autostrazi lansa in SEAP cele patru licitatii pentru studiile si proiectarea drumulului de mare viteza - autostrada sau drum expres - pe ruta Ploiesti-Buzau-Focsani-Bacau-Pascani (330 km).Initial cele patru licitatii aveau un termen foarte scurt pentru depunerea ofertelor - pe 5 ianuarie 2017 - lasand putin timp la dispozitia companiilor interesate sa formuleze o oferta. A urmat insa o serie incredibila de amanari.Toata procedura a fost amanata de nu mai putin de 12-15 ori (in functie de contract), cand termenul final de depunere a ofertelor a tot fost schimbat din ianuarie pana, intr-un final, in iulie 2017. Ofertele pentru cele patru contracte au fost depuse si deschise in luna iulie, insa nici pana azi Compania de Autostrazi nu a reusit sa atribuie vreunul dintre contracte.Practic, la aproape un an de la lansarea lor, licitatii inca nu au fost atribuite, iar contractele sunt inca departe de a fi semnate, mai ales daca luam in calcul si posibilele intarzieri cu contestatiile de dupa anuntarea castigatorilor.Intarzierea cu care Compania de Drumuri deruleaza proiectul este cu atat mai greu de inteles cu cat realizarea SF-urilor si proiectarea au un termen de 24 de luni, iar executia propriu-zisa a autostrazii sau drumului expres ar urma sa fie licitata ulterior si va insemna alti ani buni care se vor consuma pe licitatii, contestatii si lucrari. Asta desi proiectul drumului expres de mare viteza spre Moldova e unul dintre principalele proiecte ale Romaniei pentru finantare in cadrul financiar european 2014 - 2020, program trecut deja de jumatatea planificarii.(informatii centralizate aici de comunitatea forum.peundemerg.ro 1. Proiect - "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Ploiesti - Buzau"Data lansarii licitatiei: 24.11.2016:Termene amanate pentru depunerea ofertelor: 05.01.2017; 17.01.2017; 16.02.2017; 02.03.2017; 16.03.2017; 30.03.2017; 12.04.2017; 24.04.2017; 05.05.2017; 17.05.2017; 26.05.2017; 07.06.2017; 19.06.2017; 30.06.2017;Oferte deschise in: 06.07.20172. Proiect - "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Buzau - Focsani"Data lansarii licitatiei: 24.11.2016:Termene amanate pentru depunerea ofertelor: 05.01.2017; 17.01.2017; 31.01.2017; 16.02.2017; 02.03.2017; 16.03.2017; 30.03.2017; 12.04.2017; 24.04.2017; 05.05.2017; 17.05.2017; 26.05.2017; 07.06.2017; 19.06.2017; 30.06.2017;Oferte deschise in: 13.07.20173. Proiect - "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Focsani - Bacau"Data lansarii licitatiei: 24.11.2016:Termene amanate pentru depunerea ofertelor: 05.01.2017; 17.01.2017; 16.02.2017; 02.03.2017; 16.03.2017; 30.03.2017; 12.04.2017; 24.04.2017; 05.05.2017; 17.05.2017; 26.05.2017; 07.06.2017; 19.06.2017; 30.06.2017; 12.07.2017;Oferte deschise in: 12.07.2017:4. Proiect - "Elaborare Studiu de Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru drum de mare viteza Bacau - Pascani"Data lansarii licitatiei: 24.11.2016:Termene amanate pentru depunerea ofertelor: 05.01.2017; 17.01.2017; 20.02.2017; 02.03.2017; 16.03.2017; 30.03.2017; 12.04.2017; 24.04.2017; 05.05.2017;17.05.2017; 26.05.2017; 07.06.2017; 09.08.2017Oferte deschise in 09.08.2017---Cele patru contracte licitate in noiembrie 2016 aveau o valoarea maxima estimata de 29 milioane de euro si o durata de implementare de 24 de luni de la semnarea contractului.- in termen de 14 luni se va realiza Studiul de Fezabilitate Final- in termen 6 luni, dupa finalizarea studiului de fezabilitate (20 luni de la incepere) se va realiza Proiectul Tehnic- 4 luni pentru pregatirea documentatiei de atribuire a contractului de executie lucrariIn cadrul realizarii SF-ulului, contractantul va studia mai multe variante de traseu si va analiza ambele variante de drum de mare viteza - autotostrada sau drum expres. Ulterior va stabili care este cel mai potrivit din punctul de vedere al raportului cost/beneficiu.Autostrada sau drumul expres ar urma sa aiba o lungime de aproape 330 km si va avea menirea sa preia traficul pe ruta Nord-Sud, acolo unde se inregistreaza cele mai mari valori a traficului din Moldova si care in prezent se desfasoara pe DN2, un drum national cu cate o banda pe sens si un acostament putin mai lat folosit adesea de catre soferi drept inca o banda de circulatie - unul din drumurile nationale cele mai periculoase dupa numarul de accidente.