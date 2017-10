Drumul expres Pitesti - Craiova si Autostrada de Centura Bucuresti, in impas? Marii constructorii nu vor sa participe la licitatii pentru ca sunt in contre cu Ministerul Transporturilor pe tema conditiilor contractuale 

Licitatiile pentru proiectarea si executiei drumului expres Pitesti - Craiova si a autostrazii de Centura Sud a Capitalei au termenul final de depunere a ofertelor in zilele ce urmeaza, pe 24, respectiv 20 octombrie. Cu toate acestea, marile firme de constructie nu vor sa participe si cer amanarea termenelor de depunere a ofertelor, au explicat pentru HotNews.ro surse din piata.Explicatia este forma actuala a contractului de executie a lucrarilor, modificat prin Ordinul 600 in luna mai de catre Ministrul Transporturilor astfel incat toate disputele invocate de catre un constructor in timpul derularii unui contract sa nu mai fie rezolvate pe cale de arbitraj, ci prin procese civile intentate in instantele din tara. De la emiterea Ordinului, practic, toate noile contracte ce ar urma sa fie semnate s-ar parafa sub imperiul acestei clauze.Ordinul dat de catre Ministrul Transporturilor a fost deja atacat in justitie de catre unul dintre constructori, iar o eventuala anulare ar putea duce la blocaje in cazul acelor contracte care s-ar semna pe forma modificata, spun surse din cadrul firmelor din piata constructorilor de infrastructura.In aceste conditii, marii constructori nu ar dori sa participe la cele doua mari licitatii si cer amanarea termenului de depunere a ofertelor. Asta pentru ca e deja in lucru un nou model de contract national de lucrari, elaborat de catre un grup interministerial cu asistenta expertilor Bancii Europene de Investitii (BEI), si care ar putea fi adoptat de catre Guvern chiar in perioada imediat urmatoare.In cadrul noului contract national de lucrari a fost deja tratata problema disputelor si, conform unui draft de la finalul lunii septembrie intrat in posesia HotNews.ro, neintelegerile dintre contractor si constructor ar urma sa fie rezolvate prin arbitraj la Camera de Comert si Industrie a Romaniei."A fost aleasa formula solutionarii disputelor prin arbitraj la curtea de arbitraj de pe langa CCIR din urmatoarele considerente:- in raport cu instanta de contencios administrativ: posibilitatea partilor de a isi desemna arbitrii, celeritate, disponibilitate din partea arbitrilor in solutionarea dosarelor, confidentialitate, flexibilitate mai mare, costuri mai reduse,- in raport cu alte curti de arbitraj (cum ar fi Camera Internationala de Comert ICC Paris): costuri mai reduse, asigurarea cunoasterii prevederilor legii romane. (...)", se arata in documentul obtinut de HotNews.ro.De altfel, in cadrul documentului este specificat faptul ca, printre altele, solutia rezolvarii disputei prin arbitraj fata de un litigiu clasic la o instanta de judecata inseamna, practic, o rezolvare mai rapida a dosarului si o rapiditate sporita in obtinerea unei hotarari executorii."CNAIR ar putea foarte bine sa amane termenele de depunere a ofertelor pentru licitatiile pe Pitesti-Craiova si Centura Sud Bucuresti pana cand va fi adoptat noul contract national. Astfel te asiguri ca vei avea mai multe oferte si vor intra in licitatie si constructorii mari. Sunt doua proiecte foarte importante si nimeni nu cred ca vrea blocaje sau oferte neserioase. Ar putea da o amanare asa cum au facut-o de nenumarate ori in cazul altor proceduri in acest an, de cele mai multe ori chiar fara vreo justificare", a declarat o sursa din piata.De altfel, si in scopul de a mai obtine timp, fata licitatia pentru drumul expres Pitesti - Craiova constructorul Strabag a contestat deja la CNSC procedura si, mai departe, la Curtea de Apel. Ordinul 600 dat de Ministrul Transporturilor in luna mai a venit pe fondul amplificarii unui fenomen pe care multi l-au vazut ca pe un mod de a mai "umfla" costurile pentru lucrarile de infrastructura: disputele invocate de catre cosntructori si castigate la Curtea de Arbitraj de la Paris. Pe de alta parte, majoritatea diputelor invocate de constructori veneau pe fondul managementului prost al proiectelor facut de catre companiile de stat - probleme la exproprieri, relocarea greoaie a utlitatilor, lucrari intarziate din cauza studiilor de slaba calitate etc.In luna ianuarie Digi24 scria ca impotriva Companiei de Autostrazi constructorii de drumuri au deschis proceduri de arbitraj in valoare de peste 1 miliard de lei. Discrepante la exproprieri, conditii meteo dificile, obligarea constructorilor sa deschida traficul chiar daca lucrarile nu sunt terminate, obstructionari ale activitatilor de proiectare, descoperiri de izvoare sunt cateva dintre motivele pe care constructorii le invocau.In acest context, Ordinul 600 a stipulat, printre altele, ca in noile contracte nu mai exista dispute, ci doar litigii, adica procese civile pe care constructorul sa le intenteze impotriva statului roman. Ori, un proces civil poate dura mult mai mult decat adjudecarea unei proceduri de arbitraj si, in functie de despagurbirile solicitate, pot duce la probleme serioase de cash flow pentru constructor si pot afecta derularea normala a unui proiect.De altfel, conform raportului de progres al grupului interministerial care, cu sprijinul BEI, dezvolta noul contract national de lucrari, dezavantajul rezolvarii disputelor prin procese clasice este recunoscut, iar solutia agreata a fost intocmai revenirea la procedura de arbitraj, doar ca aceasta sa fie facuta pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.De precizat ca in grupul interministerial sunt reprezentate si companiile de stat care se ocupa de implementarea proiectelor de infrastructura, precum CNAIR, CFR sau Metrorex.