Cea mai complexa lucrare de infrastructura din ultimii 27 de ani: Asocierea Astaldi (Italia) - IHI Infratructure Systems (Japonia) va construi Podul peste Dunare de la Braila pentru 430 de milioane de euro

Asocierea ASTALDI S.p.A. - IHI INFRASTRUCTURE SYSTEMS CO. LTD. va trebui sa proiecteze si sa construiasca, potrivit contractului Podul suspendat, care reprezinta principala structura a proiectului, doua viaducte de cate 110 m lungime, un drum principal cu o lungime de 19,095 km si un drum de legatura cu DN22 (Smardan - Macin), in lungime de 4,328 km, anunta CNAIR intr-un comunicat de presa in care numeste proiectul drept "cea mai complexa lucrare de infrastructura din ultimii 27 de ani".Licitatia pentru proiectarea si executia podului a fost lansata in mai 2017, iar in luna august au fost deschise cele doua oferte depuse, una realizata de asocierea condusa de Astaldi, iar ce-a de-a doua de o asociere formata in principal din mai multe firme din China.- Lungimea totala de 1.974,30 de metri, din care 1.120 metri reprezinta deschiderea centrala si doua deschideri laterale de 489,65 m si 364,65 m.- Latimea totala a podului va fi de 31,70 metri.- Calea pe pod va avea 22,00 metri si va fi alcatuita din 4 benzi de circulatie de cate 3,50 m latime fiecare, 4 benzi de incadrare de cate 0,5 m latime, doua acostamente de 1,50 m latime si o zona mediana cu latimea de 3,00m.- La acestea se adauga, de o parte si de alta, 2 benzi aditionale pentru trafic pietonal, biciclete si intretinere, trotuarele avand de cate 2,80 m fiecare.- drumul principal Braila - Jijila, cu o lungime 19,095 km ( include si lungimea podului si a viaductelor de acces (viaduct de acces la pozitia km 4+486.10, cu o lungime de 110 m si viaduct de acces la pozitia km 6+570,52 km, cu o lungime de 110m)- drumul de legatura cu DN22 Smardan - Macin, in lungime de 4,328 kmAstfel, traseul incepe la intersectia DN2B Buzau- Braila - Galati cu Soseaua Baldovinesti (km 110+344 DN2B). Traseul drumului proiectat se termina la km 19+095, in DN22 Rm.Sarat - Braila - Tulcea (km 108+310), spre Tulcea. Traseul include o ramificatie de la km 7+940, in directia sud, pana la intersectia cu drumul existent Smardan - Macin (DN22).