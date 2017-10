Au fost depuse ofertele pentru constructia primelor doua tronsoane din drumul expres Craiova - Pitesti. Vezi care sunt constructorii care se lupta pentru cei 57 de km estimati la circa jumatate de miliard de euro

Pentrual drumului expres Craiova - Pitesti au depus oferte 6 operatori economici:1. Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS2. Astaldi SpA3. Asocierea Constructii Erbasu SA - Vahostav SK as - Trameco SA4. Asocierea Secol Societa Edile Costruzioni e Lavori SA - Secol Romania SRL5. Tirrena Scavi SpA6. Asocierea Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Consitrans SRLAcest tronson va avea o lungime de 17 km, o valoare estimata de 479.802.905,88 lei, fara TVA si ar urma sa fie construit intre varianta de ocolire Nord a municipiului Craiova si limita judetului Dolj . Acesta va traversa teritoriile administrative ale localitatilor Craiova, Ghercesti, Pielesti si Robanesti.Durata contractului este de 96 de luni din care 12 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie, anunta CNAIR.Tot luni au fost depuse ofertele si in cadrul licitatiei de "Proiectare si executie Drum Expres Craiova - Pitesti,".Astfel, cel de al doilea tronson, format din cele doua loturi, va avea o lungime de 39,85 de km, va costa 1,476,349,583.89 lei, fara TVA si urmeaza sa fie construit intre limita judetelor Dolj si Olt si limita judetelor Olt si Arges. Cel de al doilea Tronson va traversa teritoriile localitatilor Bals, Barza, Piatra Olt, Slatioara, Ulmi, Slatina si Valea Mare.Pentru: km17+700-Km 36+200 au depus oferte un numar de 8 operatori economici dupa cum urmeaza:1. Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS2. Astaldi SpA3. Societa Italiana per Condotte d'Acqua SpA4. Constructii SA5. Asocierea Constructii Erbasu SA - Vahostav SK as - Trameco SA6. Itinera SpA7. Asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Consitrans SRL8. Asocierea Tirrena Scavi SpA - Toto SpA Costruzioni GeneraliValoarea estimata, fara TVA, este de 671,388,626.66 RON. Durata contractului este de 96 de luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie.Pentru: Km 36+200 - Km 57+550 au depus oferte un numar de 6 operatori economici, dupa cum urmeaza:1. Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS2. Societa Italiana per Condotte d'Acqua SpA3. Asocierea Constructii Erbasu SA - Vahostav SK as - Trameco SA4. Itinera SpA5. Asocierea SA&PE Construct SRL - Spedition UMB SRL - Tehnostrade SRL - Consitrans SRL6. Asocierea Tirrena Scavi SpA - Toto SpA Costruzioni GeneraliValoarea estimata, fara TVA, este de 804,960,957.23 RON. Durata contractului este de 96 de luni din care 12 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie.Marti este termenul final pentru depunerea ofertelor pentru trosoanele 3 si 4 din drumul expres Craiova - PitestiReamintim ca marti, 24.10.2017, la ora 16.00 se va incheia si termenul limita de depunere a ofertelor pentru contractele destinate proiectarii si executiei ultimelor doua tronsoane ale aceluiasi drum expres.Intregul proiect, are o lungime de aproximativ 121 km si o valoare estimata de 3.770.640.827,48 lei, fara TVA si va fi finantat din POIM 2014-2020.Drumul expres Craiova - Pitesti va avea 4 benzi de circulatie ( 2 benzi pe sens) si va asigura o conexiune corespunzatoare a zonei de Sud - Vest a Romaniei la Coridorul IV Pan European.