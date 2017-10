Au fost depuse ofertele si pentru constructia ultimelor doua tronsoane ale drumului expres Craiova - Pitesti: 64 de km estimati la circa 400 de milioane de euro

Pentrual drumului expres Craiova - Pitesti au fost depuse 8 oferte:1. Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S.2. Asocierea Astaldi SpA - Tancrad S.R.L.3. Asocierea Constructii Erbasu S.A. - Vahostav SK, as - Trameco S.A.4. Asocierea Impresa Pizzarotti & C SpA - Pizzarotti S.A.5. Itinera SpA6. Asocierea PST Group JSC- PST Construction Works S.R.L.- Alpenside S.R.L.- General Trust Arges S.R.L.- Eurocerad International S.R.L.7. Asocierea Spedition UMB S.R.L. - Tehnostrade S.R.L. - Consitrans S.R.L.8. Asocierea Tirrena Scavi SpA - Toto SpA Costruzioni GeneraliTronsonul 3 va avea o lungime de 31,75 km, va fi construit intre km 57+550 si km 89+300 si va avea o valoare de 904.819.215,62 lei, fara TVACuprins intre intersectia cu DN 65, in apropierea municipiului Slatina si limita dintre judetele Olt si Arges, Tronsonul 3 al drumului expres Craiova-Pitesti va tranzita localitatile Valea Mare, Priseaca, Scornicesti, Optasi, Tatulesti, Colonesti.Durata contractului este de 96 de luni din care 12 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie.Pentru-au depus un numar de 7 oferte:1. Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AS2. Asocierea Constructii Erbasu SA - Vahostav SK as - Trameco SA3. Asocierea Inpresa Pizzaroti &C S.p.A. - Pizzaroti SA4. SBI International Holding AG5. Asocierea PST Group JSC - PST Construction Works SRL - Alpenside SRL - General Trust Arges SRL - Eurocerad International SRL6. Asocierea Spedition UMB - Tehnostrade SRL - Consitrans SRL7. Asocierea Tirrena Scavi SPA - TOTO SPA Construzioni GeneraliTronsonul 4 cu o lungime de 31,81 (km 89+300 - km 121+115), va fi construit intre limita administrativa dintre judetele Olt si Arges si intersectia cu autostrada 1 Bucuresti - Pitesti si va tranzita localitatile Lunca Corbului, Albota, Costesti, Bradu, Suseni, Oarja.Valoarea estimata a Tronsonului 4 este de 909.669.122,09 lei, fara TVA.Durata contractului este de 96 de luni din care 12 luni perioada de proiectare, 24 luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie.Intreg proiectul drumului expres Craiova - Pitesti are o lungime de aproximativ 121 km si o valoare estimata de 3.770.640.827,48 lei, fara TVA, urmand a fi finantat din POIM 2014-2020.Drumul expres Craiova - Pitesti va avea 4 benzi de circulatie (2 benzi pe sens) si va asigura o conexiune corespunzatoare a zonei de Sud - Vest a Romaniei la Coridorul IV Pan European.Luni au fost depuse ofertele si pentru Tronsoanele 1 si 2. Vezi aici care sunt constructorii care se bat pe cosntructia celor 57 de km estimati la aproape jumatate de miliard de euro.