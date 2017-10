Noi probleme pe Lotul 3 din autostrada A1 Orastie - Sibiu: Au aparut crapaturi si denivelari pe o distanta de 70 de metri pe banda intai

"La fata locului a fost trimisa o echipa formata din specialisti CNAIR care au constatat ca deplasarile taluzului si santului din vecinatatea sectorului respectiv au afectat banda de urgenta si banda 1. In acest moment sunt efectuate masuratori topografice in vederea verificarii evolutiei fenomenului de tasare si a deformarilor la nivelul carosabilului", transmite CNAIR intr-un comunicat.Potrivit CNAIR, la sediul companiei au fost convocati vineri "toti factorii implicati in derularea proiectului, pentru a prezenta un raport privind cauzele acestei probleme si pentru a dispune o solutie de remediere".Pana la rezolvarea problemei, zona este monitorizata constant de catre DRDP Brasov, care va raporta permanent orice modificare a situatiei existente.Segmentul de autostrada Sibiu-Sebes face parte din autostrada Orastie-Sibiu si a fost deschis circulatiei in anul 2014, cu doua zile inainte de turul II al alegerilor prezidentiale. La deschiderea traficului au participat atunci ministrul Transporturilor Ioan Rus si premierul Victor Ponta, candidat la scrutinul prezidential.Problemele pe lotul proaspat inaugurat au aprut atunci chiar la doua saptamani dupa deschiderea traficului, iar in 2015 situatia s-a agravat in asa masura incat autoritatile au inchis traficul si au parcurs la demolarea si reconstructia de la zero a unui tronson de 200 de metri. Bucata de autostrada a fost redeschisa circulatiei pe final de an."Ca urmare a acestor probleme a fost reziliat contractul cu Salini Impregilo SpA., caruia i-a fost retinuta garantia de buna executie in valoare de aproximativ 60 milioane lei. In aceste conditii, toate lucrarile pentru remedierea neconformitatilor aparute la acest segment de autostrada vor fi suportate din aceasta suma", noteaza CNAIR.