Marii constructori, in razboi cu Ministerul Transporturilor pe tema modificarilor condiitilor contractuale pe proiectele rutiere / Asociatia Pro Infrastructura: "Autoritatile se achita defectuos de responsabilitati si muta riscurile la antreprenori. Constructorii seriosi vor pleca"

Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii avertizeaza intr-un comunicat de presa ca promovarea si mentinerea in vigoare a Ordinului Ministrului Transporturilor 600/2017 "genereaza abuzuri grave si dezechilibre inacceptabile pentru societatile de constructii" si "determina companiile serioase, cu renume si experienta in acest domeniu, sa nu participe la proceduri, existand pericolul ca principalele proiecte de infrastructura rutiera sa fie atribuite unor companii fara experienta, ce nu vor putea sa le duca la bun sfarsit". HotNews.ro a scris in urma cu o saptamana ca o parte din marii constructori nu vor sa participe la principalele licitatii de infrastructura rutiera - precum Autostrazile Pitesti - Sibiu, Centura Sud Bucuresti sau drumul expres Pitesti - Craiova - din cauza OM 600/2017 care a modificat drastic contractele de lucrari in dauna firmelor, mutand mare parte din riscuri si responsabilitati in carca firmelor de constructie si restrangand numeroase drepturi.Asociatia Pro Infrastructura: "Autoritatile se achita defectuos de responsabilitati si au transferat riscurile in seama construcotirlor. Firmele serioase vor pleca"Practic, ordinul 600 a modificat substantial cateva din principalele prevederi ale contractului standard FIDIC, folosit in Europa de zeci de ani, si "l-au dezechilibrat dezechilibrat in favoarea statului roman, asa cum atentioneaza inclusiv Comisia Europeana intr-un raport", avertizeaza Asociatia Pro Infrastructura (API), una din vocile proeminente din societatea civila care monitorizeaza marile proiecte pe transporturi."CNAIR si autoritatile se achita defectuos de responsabilitati, acumuland mari intarzieri in emiterea de avize, acorduri, autorizatii, predarea amplasamentului spre constructor si asa mai departe.Conform prevederilor contractului FIDIC, constructorii au dat in judecata statul roman (reprezentat de CNAIR) prin celebrele "claim-uri" (revendicari), obiectivul fiind recuperarea prejudiciilor produse de intarzierile nepermise. In mod natural, instantele de judecata le-au dat castig de cauza de multe ori, statul roman fiind obligat sa plateasca multe milioane de euro", scrie Asociatia Pro Infrastructura (API)."Domnii Cuc si Ionita, prin ordinul de ministru sus amintit, in loc sa rezolve cauza acestor claim-uri, au decis sa rezolve efectul, mutand din responsabilitatile statului la constructori. Au restrans drepturile constructorilor de a intrerupe lucrarile in cazul in care statul roman e rau platnic sau de a rezilia contractul intr-un timp rezonabil cand aceasta actiune se justifica."In plus, se modifica substantial modalitatea de solutionare a disputelor dintre constructor si CNAIR. Daca pana acum existau termene mult mai largi pentru discutarea acestor divergente, in ordinul de ministru acestea au fost mult limitate, fiind restrictionate si posibilitatile de atac in instanta", scrie API."Rezultatele? Constructorii seriosi vor pleca, ramanand doar cei care isi asuma acest contract si riscurile imense aferente", mai avertizeaza Pro Infrastructura.In comunicatul ARACO se precizeaza ca, alaturi de Asociatia Romania a Inginerilor Consultani, "alaturi de o serie de antreprenori romani si europeni, au transmis in luna Octombrie 2017 un Memorandum catre Ministerul Transporturilor" si o scrisoare catre Premierul Mihai Tudose solictand revocarea OM 600/2017 invocand "motive de nelegalitate, prevederi abuzive si efunctionalitate".ARACO aminteste ca in prezent reprezentanti ai Guvernului impreuna cu BEI au elaborat un nou Model de contract pentru achizitii publice convenit si "cu asociatiile patronal/profesionale de profil si cer "prelungirea termenelor de depunere a ofertelor in cadrul procedurilor de achizitie publica pentru lucrari de infrastructura si inlocuirea in cadrul documentatiilor de atribuire a Ordinului T 600/2017 ( prin care a fost aprobat modelul de contract de proiectare si executie) cu un nou Model de contract (elaborat/recomandat de BEI)".Constructorii sustin ca OM 600/2017 impun contractantului asumarea unor riscuri disproportionate fata de practicile de piata si ca reglementeaza un model de contract abundent in dezechilibre si alocari nerezonabile de riscuri si clauze abuzive."Antreprenorii sunt obligati sa isi asume intreaga raspundere pentru orice inacuratete a datelor primite fiind tinuti in acelasi timp sa proiecteze strict in conformitate cu Studiul de Fezabilitate, chiar si in situatiile in care sunt neimplementabile prin raportare la standarde sau la situatia din teren", avertizeaza ARACO.Mai mult, potrivit prevederilor modificate, constructorul este obligat sa continue executia lucrarilor, fara sa poata sa suspende lucrarile sau sa rezilieze contractul daca statul roman nu face vreo plata decat dupa 730 de zile."Trebuie avut in vedere ca majoritatea proiectelor au durata de executie in jurul perioadei de 730 de zile ceea ce echivaleaza cu obligarea Antreprenorilor de a executa si finaliza proiecte de lucrari de drumuri pe cheltuiala proprie si fara nici un drept de recurs la clauzele de reziliere/suspendare", scrie ARACO.Asociatia Constructorilor mai sustine ca mutarea solutionarii disputelor din sfera arbitrajului international specializat pe dispute tehnice in sfera contenciosului administrativ este un proces de durata, care necesita instituirea de instante specializate, si va "muta focusul de la activitatea de construire la activitatea litigioasa. In formula anterioara, orice litigii intre parti erau solutionate global la sfarsitul contractului, lasand neafectata executia lucrarilor.""Actiunea constructorilor si a asociatiilor din domeniu este una CORECTA, enuntand pe langa erorile de fond amintite de noi si unele de forma, de tehnica legislativa care demonstreaza ilegalitatea acestui ordin de ministru. Ne dorim conditii contractuale FIDIC, asa cum au fost ele rafinate in toata lumea civilizata, conditii care sa creeze un mod de lucru predictibil, onest si echilibrat intre constructori si stat", e de parere si Asociatia Pro Infrastructura.Memorandumul semnat de ARACO, ARIC si mai multi constructori - "unii dintre cei mai importanti constructori din Romania, printre care Strabag, Porr, Max Boegl, Geiger, Straco", dupa cum aminteste Pro Infrastructura, a fost trimis Ministrului Transporturilo inca de acum o saptamana, insa Compania de Autostrazi a mers mai departe cu licitatiile pentru Autostrada de Centura Sud Bucuresti, drumul expres Pitesti - Craiova si tronsoanele de capat ale autostrazii Sibiu - Pitesti si a incheiat procedurile cu ofertele care au fost depuse pana la acel moment."In ciuda faptului ca pe lista de ofertanti exista si companii foarte serioase si 100% capabile sa duca la bun sfarsit astfel de proiecte majore, avem si constructori care prezinta riscuri evidente, cu experienta redusa in executia de autostrazi si/sau cu situatii financiare mult mai putin solide in comparatie cu marile companii din Europa", avertizeaza intr-o alta luare de pozitie Asociatia Pro Infrastructura. "Nicio companie din top 10 nu este prezenta pe noile licitatii de pe A1, A0 sau DX12 Craiova-Pitesti. Strabag, singura prezenta in Romania, refuza sa participe la aceste licitatii din cauza OMT 600/2017! Din cauza acestui ordin de ministru emis de Razvan Cuc in mai 2017, de pe lista de ofertanti lipsesc cateva nume grele (Strabag, Max Boegl sau Geiger), iar companiile serioase foarte probabil liciteaza la o valoare foarte apropiata de costul estimat pentru a-si acoperi riscurile generate de acest ordin de ministru", scrie API.