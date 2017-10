A fost deschisa circulatia la 4 benzi pe intreaga centura de Nord-Vest a Capitalei. Tronsonul intreg - 9 km - e inca santier dupa mai bine de patru ani de lucrari

"Aceste lucrari fac parte din contractul de modernizare a Centurii rutiere a Municipiului Bucuresti, intre A1- DN7 si se ridica la o valoare de 106,6 milioane lei, fara TVA. Lucrarile pe acest sector, incepute in luna mai a anului 2013, au fost accelerate anul acesta, dupa ce au stagnat o perioada importanta de timp", precizeaza CNAIR.Compania de Drumuri a mai scos la licitatie, in prima parte a acestui an si proiectul de modernizare la 4 benzi a sectorului de circa 11 Km DN2 -A2, aflat in Nord-Estul Centurii Capitalei, contract pentru care ofertele se afla in faza de evaluare.Largirea la cate doua benzi pe sens pentru cei 8,7 km intre A1 si DN7 a fost contractata in 2011, insa lucrarile efective au inceput in toamna lui 2013 si ar fi trebuit sa fie gata in 2015.Constructor a fost semnat cu Asocierea SC Delta ACM 93 SRL & Azvirt LLC & SC Maxdesign SRL pentru circa 106,6 milioane de lei, iar lucrarile au decurs greoi si cu frecvente blocaje. Mobilizarea slaba a constructorului, probleme cu relocarea utilitatilor si tergiversari cu exproprierile necesare - toate au facut ca un contract aparent simplu - de largit la patru benzi un drum national - sa fie inca in lucru, cu un termen de finalizare "incert".