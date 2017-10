Opt oferte pentru proiectarea si construirea sectiunii 5 a autostrazii Sibiu-Pitesti / Care sunt constructorii intrati in cursa

1. Astaldi SpA

Pentru sectiunea 5 a autostrazii Sibiu - Pitesti, cuprinsa intre Curtea de Arges si Pitesti (km 92+600 ¬ 122+950), in valoare de 1.834.035.567,66 RON (398,7 mil) plus TVA, au fost depuse 8 oferte:Sectiunea 5 este amplasata in judetul Arges iar traseul acesteia va incepe in zona localitatii Curtea de Arges si va continua paralel cu raul Arges, pana la actuala centura a Municipiului Pitesti.Informatii suplimentare:Pentru sectiunea 1 a autostrazii Sibiu-Pitesti au fost depuse joi 9 oferte Valoarea estimata a primei sectiuni a autostrazii Sibiu-Pitesti, fara TVA este de 765.838.999,48 RON.Durata contractului este de 108 luni, din care 12 luni perioada de proiectare, 36 de luni perioada de executie a lucrarilor si 60 de luni perioada de garantie.Lotul 1 aferent Sectiunii 1, cuprins intre km 0+000 si km 13+170, va incepe in zona localitatii Selimbar, la intersectia cu centura Sibiu. Aliniamentul va continua la vest de DN7, in paralel cu acesta, fiind amplasat intr-o zona colinara pana la km 6, in zona localitatii Vestem. In continuare, traseul autostrazii va traversa la vest de Talmaciu, drumul judetean DJ 105G, Avrig - Marsa - Talmaciu ¬ Sadu, pana in zona Boita unde este prevazut un nod rutier ce asigura conectivitatea temporara a autostrazii Sibiu-Pitesti cu DN7.Autostrada Sibiu - Pitesti este o parte importanta a coridorului 4 Pan-European, care traverseaza Romania de la Vest la Est.