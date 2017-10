Ministerul Transporturilor: Au inceput lucrarile de refacere a asfaltului crapat si denivelat de pe Autostrada A1 Orastie - Sibiu, Lotul 3

In urma cu o saptamana, pe autostrada A1 Sibiu-Orastie au aparut fisuri, crapaturi si denivelari ale carosabilului pe o lungime de 70 de m de pe Lotul 3. "Problemele au fost cauzate in special de incorecta executie a unui dren longitudinal. Din acest motiv, apa care s-a infiltrat in corpul autostrazii a produs fisuri si tasari ale partii carosabile, pe banda de urgenta si pe banda 1, pe sensul de mers Sibiu-Sebes", transmite Ministerul Transporturilor."Reamintim ca acest lot de autostrada a fost executat de Salini Impregilo SpA. Ca urmare a problemelor aparute la un an de la deschiderea circulatiei, in anul 2015 a fost reziliat contractul cu Salini Impregilo, fiind retinuta garantia de buna executie in valoare de aproximativ 60 milioane lei. Toate lucrarile pentru remedierea neconformitatilor aparute la acest segment de autostrada vor fi suportate din aceasta suma", transmit autoritatile de la Transporturi.Segmentul de autostrada Sibiu-Sebes face parte din autostrada Orastie-Sibiu si a fost deschis circulatiei in anul 2014, cu doua zile inainte de turul II al alegerilor prezidentiale. La deschiderea traficului au participat atunci ministrul Transporturilor Ioan Rus si premierul Victor Ponta, candidat la scrutinul prezidential.Problemele pe lotul proaspat inaugurat au aprut atunci chiar la doua saptamani dupa deschiderea traficului, iar in 2015 situatia s-a agravat in asa masura incat autoritatile au inchis traficul si au parcurs la demolarea si reconstructia de la zero a unui tronson de 200 de metri. Bucata de autostrada a fost redeschisa circulatiei pe final de an.