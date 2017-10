​​VIDEO Imagini din avion cu loturile 3 si 4 din A10 Sebes - Turda. Cum arata cei circa 30 de km care ar putea fi deschisi circulatiei pana la final de an

Lotul 3 - 12,45 km - de la intrarea în Aiud până la nodul de la Decea (km 41+250 – km 53+700)

Lotul 4 - 16,3 km - de la nodul Decea până la intrarea în autostradă în zona Turda (km 53+700 – km 70+000)

Filmarea incepe deasupra autostrazii A3 in zona Turda, trece peste intersectia cu DN1 si continua pe deasupra traseului Lotului 4 din A10 spre Sebes. La minutul 3:15 se vede zona afectata puternic de alunecari in luna septembrie si unde constructorul a demarat deja ample lucrari de consolidare.De la minutul 6:00 incepe Lotul 3 al autostrazii, cel care e foarte aproape de finalizare si care ar putea fi deschis traficului cat mai curand."In cele doua puncte critice de pe lotul 4 (lacul Stejeris si alunecarea de teren din apropiere) se munceste intr-un ritm sustinut, sansele pentru finalizarea lucrarilor pana la finalul anului fiind destul de bune", scrie Asociatia Pro Infrastructura (API) care sustine ca receptia lotului 3 ar urma sa fie facuta pe 27 noiembrie.Chiar si asa, dupa inaugurare soferii vor putea circula doar pe 8,5 km din cei 12,5 km ai Lotului 3, restul putand fi deschis traficului abia dupa finalizarea Lotului 2 adiacent, lucrare ce ar putea fi gata abia cel mai probabil in 2019."Din pacate, chiar daca stadiul fizic este aproape de 100% pe ambele segmente de autostrada, stadiul platilor efectuate este la aproximativ 70%. Altfel spus, constructorii au realizat 30% din lucrari pe banii lor. In acest sens, facem un apel catre CNAIR sa se achite de responsabilitatile financiare daca intr-adevar isi doreste, conform repetatelor declaratii oficiale, finalizarea celor doua tronsoane. Certatul constructorilor pentru intarzieri si amenintarile cu diferite penalizari nu au acoperire atat timp cat autoritatile nu se achita de obligatii", mai scrie API.420.511.921 lei (fara TVA): in lucruTirrena Scavi S.p.A Societa Italiana per Condotte d'Acqua S.p.ASemnat pe 16 aprilie 2014Martie 2016470.004.894 leiIn lucruSC PORR Construct SRL/PORR Bau GmbHSemnat pe 16 aprilie 2014Martie 2016