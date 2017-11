Metrorex anunta ca va demara licitatia pentru linia de metrou M6 catre aeroportul Otopeni

"Urmeaza continuarea proiectului printr-o serie de actiuni specifice etapei de licitatie pentru executia lucrarilor de structura", arata compania, intr-un comunicat.Proiectul pentru Magistrala 6 a parcurs pana in prezent mai multe etape in care au fost aprobate mai multe acte normative: indicatorii tehnico-economici, Planul de Mobilitate Urbana Durabila Bucuresti - Ilfov, iar pe 20 iulie a intrat in vigoare Hotararea de Guvern nr. 496/2017 privind declansarea procedurilor de expropriere aferente proiectului, scrie News.roIntre 30-31 octombrie, mai multi reprezentanti ai Agentiei Internationale de Cooperare a Japoniei (JICA) au venit la Bucuresti pentru a verifica stadiul implementarii proiectului "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International "Henri Coanda", proiect co-finantat prin Acordul de imprumut semnat la Tokyo, in data de 10 martie 2010 intre Romania si JICA. Acordul de imprumut are o valoare de 330 milioane euro.Reprezentantii Agentiei Internationale de Cooperare a Japoniei au purtat discutii cu secretarii de stat din Ministerul Transporturilor, Ninel Cercel si Maria Magdalena Grigore, cu directorii directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, precum si cu conducerea Ministerului Finantelor Publice si directorul general al Metrorex, Marin Aldea sireprezentanti ai consultantilor proiectului si al altor institutii implicate in acest proiect."Vizita reprezentantilor japonezi face parte din seria mai multor intalniri si discutii care au avut loc pe aceasta tema, pe parcursul derularii proiectului", precizeaza Metrorex.Linia de metrou Magistrala 6 va asigura legatura retelei de metrou a municipiului Bucuresti cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni.Magistrala 6 de metrou face jonctiunea intre serviciul de transport public urban si serviciile de transport regional, national si international feroviar si aerian, asigurand o legatura urbana rapida de mare capacitate, informeaza compania de stat.Durata de executie a proiectului este de patru ani, iar valoarea totala a investitiei este de 5,9 miliarde lei, cu TVA inclusa.Magistrala 6 extinde reteaua din statia 1 Mai pana la Aeroportul International Henri Coanda Bucuresti pe o lungime de 14,2 km si cu o capacitate de transport de 50.000 de calatori/ora, si asigura legatura directa intre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni. Magistrala va permite legarea directa intre Gara de Nord si Aeroport Otopeni, fara transbordarea calatorilor prin schimbarea peroanelor si a trenurilor.De asemenea, Guvernul a aprobat in luna iulie declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor care se afla pe traseul Magistralei 6 de metrou 1 Mai ¬ Otopeni, etapa necesara pentru inceperea lucrarilor de realizare a obiectivului, sumele individuale estimate aferente despagubirilor fiind in cuantum de 62,8 milioane lei.Imobilele, prorietate privata, supuse exproprierii se afla in Sectorul 1 si in orasul Otopeni. Sumele individuale estimate de catre expropriator, aferente despagubirilor, sunt in cuantum de 62,8 milioane lei si reprezinta despagubirile pentru un numar de 42 de imobile cu o suprafata de expropriat de 39.160 mp. Fondurile sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor.