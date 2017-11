​VIDEO Imagini din drona cu ciotul de autostrada care intra in Bucuresti in zona Pipera-Petricani. Unde exista un blocaj

"Pe primii 3,325 km ai Autostrazii A3 Bucuresti-Ploiesti, intre Sos. Petricani si Str. Popasului, se lucreaza intr-un ritm foarte bun, iar constructorul (Aktor) are toate sansele sa finalizeze lucrarile in vara anului 2018 daca autoritatile responsabile rezolva si ultima problema importanta de pe acest segment: exproprierea cladirii din imediata apropiere a caii ferate Bucuresti-Constanta", scrie API pe contul de Facebook. "Exproprierea si demolarea efectiva a constructiei sunt necesare pentru a putea finaliza pasajul peste calea ferata. La finalul lunii septembrie raportul de progres oficial indica un procent de executie in teren de aproximativ 52% pentru acest lot de autostrada. Asteptam de la CNAIR emiterea raportului aferent lunii octombrie", mai scrie API.In decembrie 2015 a fost recontractata realizarea ultimilor km din A3 spre Capitala. Contractul de proiectare si executie a fost atribuit Asocierii Asocierii Aktor - EuroContruct Trading 98 pentru 129.180.727,51 lei fara TVA. Contractul vizeaza sectorul de autostrada Bucuresti - Ploiesti, km 0+000 (Intersectie Petricani) - km 3+325, Nod Centura Bucuresti si Nod Moara Vlasiei.In iulie 2012 au fost deschisi traficului cei circa 60 de kilometri de autostrada de la Soseaua de Centura si pana la Ploiesti, ramanand insa nefinalizati ultimii 6 km spre Capitala si nodurile rutiere.Pe primii 19 km a lucrat consortiul italian Impressa Pizzarotti/Tirrena Scavi, iar termenul pentru finalizarea tuturor lucrarilor si a nodului de la Moara Vlasiei a fost atunci impins treptat ajungandu-se la anul 2015 pentru terminare. Chiar si asa, lucrurile au inghetat cu totul pe santier si, in urma neintelegerilor cu constructorul, contractul a fost reziliat.Povestea celei mai controversate bucati de autostrada din Romania: Cum s-a ajuns ca lucrarile la "ciotul" din autostrada A3 care intra in Bucuresti sa fie blocate si neterminate la doi ani si jumatate de la deschiderea circulatiei