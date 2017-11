Licitatia pentru trenuri noi de pasageri pentru CFR organizata abia in octombrie 2018, desi trebuia lansata inca din acest an

„Licitatia pentru achizitia de material rulant nou, pentru transportul de pasageri, se va organiza in octombrie 2018. Atunci se va finaliza documentatia necesara”, a declarat pentru Club Feroviar, presedintele Autoritatii de Reforma Feroviara, Marian Paun.Initial planul era ca licitatia pentru achizitia de noi trenuri de pasageri sa fie lansata inca din acest an.Autoritatea de Reforma Feroviara (ARF) este o institutie recent creata ca urmare a recomandarilor din Master Planul General de Transport cu misiunea are misiunea principala de a eficientiza domeniul cailor ferate.In decembrie 2016, intr-un interviu pentru HotNews.ro , presedintele ARF de atunci, Razvan Dobre, anunta ca licitatia pentru noi trenuri va fi lansata in 2017 si ca va fi impartita in mai multe loturi - automotare diesel si electrice, locomotive si vagoane.La acel moment Autoritatea de Reforma Feroviara abia prindea contur, iar dupa schimbarea guvernarii conducerea noii instituii a fost schimbata. ARF a devenit complet operationala abia din iunie 2017.In urma cu un an, in interviu acordat HotNews.ro, fostul presedinte al ARF preciza ca achizitia de noi trenuri si vagoane va fi facuta din fonduri europene si ca, in mod realist, daca procedura de achizitie publica va fi lansata in 2017, primele vagoane si trenuri ar putea fi livrate abia spre final de 2018. Acum, insa, odata cu amanarea lansarii licitatiei, si termenele de livrare vor fi intarziate..."S-a ajuns la concluzia ca este nevoie de peste 100 de rame electrice, trenuri si rame diesel astfel incat sa se asigure orarul cadentat pe principalele destinatii din Romania. Dorim sa achizitionam mai mult decat apare in Master Plan. Acolo apar undeva la 300 de vagoane, asta inseamna 100-150 de automotoare, cu sursa financiara asigurata de fonduri europene", a explicat presedintele ARF."As vrea sa sper ca in octombrie-noiembrie 2018 sa primim primele trenuri aici. Nu este un termen foarte optimist, daca il privim din afara, dar este un termen realist pe care noi il estimam. Este proiectul de varf al Autoritatii de reforma Feroviara, de achizitie accelerata, dar legala a materialului rulant", a declara Dobre.