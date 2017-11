Ministrul Transporturilor: Conducerea CNAIR este analizata si vom lua o decizie pana la sfarsitul lunii. Trebuie operationalizata Compania de Investitii Rutiere

"Chiar in momentul in care vorbim, conducerea companiei este analizata si vom lua o decizie pana la sfarsitul lunii", a spus Stroe, atunci cand jurnalistii l-au intrebat daca pentru intarzierile in inaugurarea autostrazilor promise la inceputul anului, respectiv circa 90 de kilometri, va raspunde intr-un fel conducerea CNAIR, relateaza Agerpres.De asemenea, la audierile din comisie, ministrul a subliniat ca este necesara reorganizarea mai multor activitati."La CNAIR, trebuie sa separam foarte clar lucrurile. Sa lasam o entitate care sa raspunda de administrare si intretinere (CNAIR - n. r.) si sa facem operational CNIR-ul, respectiv Compania Nationala de Investitii Rutiere. Trebuie sa separam categoric, definitiv partea de intretinere, partea de administrare de partea de investitii si lucram la aceasta operationalizare a CNIR. Exista CNIR, lucram la acest proces de operationalizare a CNIR din mers, fara sa stopam activitatile. Va prelua din mers problemele de investitii si va deveni operational cat mai repede'', a dat asigurari ministrul, potrivit Agerpres.Stroe a mai precizat ca trebuie recuperate multe intarzieri in ceea ce priveste proiectele de infrastructura de autostrazi."Am vizitat trei santiere. Sunt vizite de lucru. Am constatat si lucruri bune si lucruri rele si am luat masuri pentru respectarea graficelor de lucrari, pentru executarea de calitate a acestor lucrari si pentru luarea de masuri foarte dure fata de cei care nu-si fac treaba bine. Avem in atentie in mod deosebit corelarea corecta, justa a progresului fizic cu cel financiar, astfel incat ce am platit sa fie acoperit in realizari ale proiectului respectiv", a explicat el.Felix Stroe a atras atentia asupra faptului ca multe dintre aceste intarzieri au fost cauzate de birocratie, de chestiuni care tin de legislatie."Din pacate, multe intarzieri sunt cauzate de lucruri birocratice, unor lucruri care tin de legislatie. Sunt lucruri care in mod proactiv, printr-o coordonare a mai multor ministere, ar fi putut fi depasite mult mai repede. Vin de la o discutie foarte lunga, corecta si punctuala cu doamna viceprim ministru si ministru al Mediului, la care au fost prezenti si secretarii de stat ai doamnei ministru, dar si presedintele Agentiei de Protectie a Mediului. Am stabilit si am instituit doua colective de lucru conduse de un secretar de stat. Maine dimineata, la mine in birou, cele doua grupuri de lucru vor fi prezente la ora 9:00 si le vom instrui, le vom stabili foarte clar modul de actiune, astfel incat sa nu mai asteptam luni, ani obtinerea unui aviz. De la inceput, Ministerul Transporturilor, ca beneficiar, sa faca documentatia in mod corect si de la inceput Ministerul Mediului sa actioneze foarte rapid pentru emiterea ¬ respectand prevederile legale ¬ a acelor acorduri de mediu fara de care nu se poate obtine autorizatia de constructie si nu se pot demara lucrari. Motivele birocratice au dus la intarzieri enorme in realizarea unor proiecte", a precizat acesta.Seful de la Transporturi a subliniat ca, in prezent, sunt 18 autostrazi in executie, "mai mari sau mai mici"."Sunt 18 autostrazi in executie, mai mari sau mai mici. Fiecare proiect din cele 18 are un colectiv responsabil de realizarea sa, colectiv care este zilnic prezent pe santier, la CNAIR spre analiza, in minister unde sunt convocati constructorul si CNAIR. Fiecare colectiv din cele 18 are activitate zilnica timp de 30 de zile pe luna'', a subliniat Stroe.La finalul lunii august Guvernul a decis prin OUG sa acorde in continuare dreptul actualei Companii de Autostrazi sa deruleze noile mari proiecte rutiere, a taiat din veniturile CNIR, a eliminat Consiliul de Transparenta care ar trebui sa-i monitorizeze activitatea si a abrogat articolele care stipulau salarii competitive pentru expertii noii companii. Desi a fost infiintata prin lege inca din noiembrie 2016, CNIR nu a fost operationalizata nici pana azi de cele doua Guverne care s-au succedat.