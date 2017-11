VIDEO Filmare aeriana: Au inceput lucrarile la podul peste Somes care sa uneasca autostrada Transilvania de "ciotul" Gilau-Nadaselu de langa Cluj Napoca

"In sfarsit, dupa o rusine nationala de care suferim de 4 ani de zile, putem sa va aratam ca au inceput lucrarile la ciotul de 800 de metri din Autostrada A3 care trebuie sa conecteze tronsonul Gilau-Campia Turzii de lotul-muzeu Gilau-Nadaselu care este deja finalizat (va vom prezenta in curand imagini aeriene)", scrie Asociatia Pro Infrastructura pe Facebook.

"Pe 27 octombrie a fost dat ordinul de incepere si s-a predat amplasamentul catre constructor (Tirrena Scavi). Conform contractului, proiectul ar trebui sa fie gata la finalul lunii august 2018", mai scrie API.Podul peste Somes a fost inceput de catre Bechtel, dar dupa rezilierea contractului cu firma americana a ramas pierdut in procedurile birocratice ale Companiei de Autostrazi, in timp ce lotul adiacent fusese deja contractat.Lucrarile pentru finalizarea celor 800 de metri au fost, intr-un final, contractate cu Tirrena Scavi pentru circa 26 milioane de lei, air termenul pentru executie este de 10 luni.Pentru finalizarea podului de peste Somes Compania de Autostrazi lansase in 2015 o licitatie ce in cele din urma a fost anulata. Fosta conducere CNADNR acuza documentatia slaba scoasa la licitatia si a avut nevoie de aproape 10 luni pentru refacerea caietului de sarcini.Licitatia a fost, in cele din urma, lansata abia in octombrie 2016, iar ofertele au fost depuse, intr-un final, in 9 februarie 2017, iar contractul s-a semnat abia in luna septembrie.