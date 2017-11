​Soseaua de centura a Sucevei, ignorata de Compania de Drumuri. Un drum cu o banda pe sens, finalizat 85%, inca zace fara un nou constructor la peste 9 ani de la primele lucrari

"Centura Suceava este un alt proiect de infrastructura abandonat in Moldova. Lucrarile au fost sistate in urma cu 2 ani la 85% stadiu de finalizare, dupa rezilierea contractului. Specialitatea companiei nationale de drumuri: rezilierile si lucrarile lasate de izbeliste", scrie deputatul USR Catalin Drula. "Am intrebat la minister care sunt intentiile privind finalizarea proiectului. Raspunsul primit de la fostul ministru Cuc? "In urma actualizarii proiectului tehnic [...] au fost demarate procedurile de achizitie pentru lucrarilor de executie" ( https://goo.gl/XXc2oJ ). Desi raspunsul este datat 11 octombrie 2017, nu exista inca nicio licitatie lansata pentru terminarea lucrarilor. Inca o minciuna marca CNAIR/MT", scrie Drula.Centura Sucevei, un drum de 12 km cu cate o banda pe sens, se afla la stadiul de santier de peste noua ani deja. Cu chiu cu vai o portiune de 5,2 km a fost deschis traficului la inceput de 2015, in timp ce restul soselei a ramas fara constructor, cu lucrari realizate in proportie de 85% si promisiuni peste promisiuni de la mai toti ministrii Transporturilor.In 2016, insa, seful de pe atunci a Companiei de Drumuri anunta ca de finalizarea celor 7 km se va ocupa chiar CNAIR in regie proprie. In luna noiembrie, cand a fost prezentata strategiai Companiei de Drumuri pentru lucrari realizate in regie proprie, a fost inaintat termenul de aprilie 2017 pentru inceperea lucrarilor, urmand ca pana in septembrie acestea sa fie gata.A trecut mai bine de un an de atunci si nici un muncitor nu a pus piciorul pe santierul Centurii Sucevei.Acum, insa, potrivit raspunsului adresat deputatului USR< Ministerul Transporturilor anunta ca, dupa ce s-a actualizat proiectul tehnic, a fost demarata o noua procedura de achizitie publica pentru lucrarile de executie. Practic, s-a schimbat schimbarea...Raspunsul fostului ministru Cuc e datat in 12 octombrie, insa nici pana azi o astfel de licitatie nu a ajuns in SEAP.Lucrarile la Centura Sucevei, oras situat la intersectia a doua drumuri nationale/ europene importante - DN2/E85 si DN17/E58 - au inceput, in acte cel putin, in 2007. Pe teren, insa, lucrarile au inceput in 2008.Desi au trecut deja mai bine de opt ani de la demararea proiectului si acesta inca nu este gata, trebuie subliniat faptul ca Soseaua de Centura a Sucevei nu este vreo autostrada sau drum expres, ci un simplu drum 1X1 care ar urma sa ocoleasca municipiul resedinta de judet pe la vest, incepand de la intrarea DN2 dinspre Falticeni/Bucuresti, intersectand DN17 la iesirea spre C-lung Moldovenesc/Vatra Dornei/Cluj si terminand in DN2 spre Siret.In timp, lungimea rutei ocolitoare de cate o banda pe sens a coborat la 12,4 kilometri fata de 13,2 cat era in proiectul initial si s-au mai operat unele modificari in legatura cu intersectii si poduri, dar si cu consolidari ale terenului. Au ramas incluse in proiect lucrari complexe: doua pasaje de cale ferata, 12 poduri, patru viaducte. In ianuarie 2011, potrivit datelor SGG, se estima o durata maxima a lucrarilor de 36 de luni - cu toate ca, oficial, la acea vreme se discuta de finalizarea lucrarilor spre finele lui 2012 sau mijlocul lui 2013, scrie sursa citata.Totusi, jumatate din centura, de la DN17 spre DN2 (iesirea spre Siret) au fost deschisi traficului la inceputul anului 2015.