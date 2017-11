​Lotul de autostrada A3 Targu Mures - Ungheni are in sfarsit constructor dupa un an si sapte luni de la rezilierea contractului initial

Perioada de executie a lucrarilor este de 18 luni, iar perioada de garantie a lucrarilor este de 108 luni."Semnarea contractului va fi posibila dupa indeplinirea termenelor legale privind formularea notificarilor prealabile si a contestatiilor", anunta CNAIR.Strabag, impreuna cu Straco, lucreaza si pe tronsonul adiacent de 10 km dintre Ungheni si Ogra.Lotul Targu Mures - Ungheni si drumul de legatura a fost prima data scos la licitatie in iulie 2014, iar contractul a fost semnat in martie 2015 cu Asocierea Lemacons - Vega 93 - Aracada Company.Lucrarile nu au debutat niciodata, autoritatile incurcandu-se cu plata avansurilor si in diverse etape birocratice.In aprilie 2016 contractul a fost reziliat la solicitarea constructorului pentru ca trecusera deja 12 luni de la semnarea contractului si ordinul de incepere al lucrarilo nu fusese dat.Abia in octombrie 2016 s-a reluat licitatia.