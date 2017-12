Metrou de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni: Ministerul Transporturilor a trimis la Comisia Europeana cererea de finantare pentru proiectul de 1,4 mld euro

Obiectul cererii de finantare "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre Bucuresti si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord Bucuresti si Aeroportul International Henri Coanda, prin construirea unei noi linii de metrou cu o lungime de 14,2 km si 12 statii de metrou. Valoarea totala a proiectului este de 1.391.634.272 EUR.In momentul de fata Magistrala M6 este in faza de proiectare, iar acordul demediu a fost emis in octombrie 2017. Autoritatile de la Transport au tot anuntat ca licitatia privind executia lucrarilor ar putea avea loc la inceputul anului 2018.Recent, doua dintre cele mai active asociatii civice din domeniul Transporturilor l-au criticat sever pe Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care a declarat ca magistrala M6 de metrou pana la aeroportul Otopeni va fi gata pana in 2020, "pana la inceperea Campionatului European de Fotbal"."Consideram ca aceste declaratii sunt complet iresponsabile si lipsite de realitate", a transmis Asociatia Metrou Usor."Este o declaratie total iresponsabila, o minciuna gogonata si o promisiune fantezista fara niciun fel de baza prin care se dezinformeaza grav", anunta si Asociatia Pro Infrastructura."Pe 22 noiembrie 2017, in cadrul SCS Transport din CM POIM, oficialii Metrorex au oferit termenul de 48 de luni, 4 ANI (!) de la data in care se incep lucrarile, pentru punerea in functiune a Magistralei M6! Si chiar si acest termen este FOARTE optimist daca ne uitam la felul in care s-au derulat contractele pentru M4 si M5.", mai scria Pro Infrastructura.