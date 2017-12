​ANALIZA Bilantul autostrazilor la final de 2017: ZERO km noi de autostrada deschisi circulatiei, 9 km "muzeu", alti 12 km finalizati, dar nedeschisi si licitatii cu amanari peste amanari. Ce s-ar putea deschide in 2018

>> "90 de kilometri de autostrada vor fi gata anul acesta", Razvan Cuc, ministrul al Transporturilor intre ianuarie si octombrie, intr-o declaratie din luna iunie 2017.





>> "Ne-am propus sa dam in folosinta 90 de km de autostrada in acest an", Stefan Ionita, directorul CNAIR, in luna martie 2017.





Cum au evouat principalele proiecte

Licitatii peste licitatii, amanari peste amanari...



Proiectele pentru Moldova - amanari, intarzieri si finantari taiate



15 amanari succesive

, dupa ce in luna martie, cu toate ca acestia erau finalizati inca de la final de 2016.In prezent, se lucreaza pe circa 187 de kilometri de autostrada, majoritatea in zona Transilvaniei. Dintre acestia circa 21 de km sunt finalizati, dar necirculabili. Vorbim de tronsonul A3 Gilau - Nadaselu - 8,7 km, receptionati in noiembrie 2017, dar care vor sta "muzeu" cel putin pana prin vara lui 2018, si Lotul 3 din A10 Sebes-Turda - circa 12,5 km finalizati, dar pentru care Compania de Drumuri nu a gasit o solutie birocratica sa ii deschida la final de an., Lot 3 - circa 21 kmLot 3 - 12,5 km, Lot 4 - 16,3 km- 8,7 km- 0,7 km, loturile de la Ogra la Ungheni - 13,6 km- 6,5 kmIn licitare pentru executie, in momentul de fata, sunt lansate proiecte cu o lungime totala de circa 175 de kilometri.mai sunt de finalizat circa 4 km, insa acestia nu for putea fi folositi dupa ce vor fi gata., o situatie aparuta dupa contractare, impusa printr-un nou acord de mediu, de care autoritatile stiu de ani buni, dar nu au fost in stare sa o rezolve. Mai mult,, reziliind in luna august aceasta portiune, fara sa plateasca - si deci sa obtina - proiectul tunelurilor realizat de constructor. Dupa reziliere nu s-au mai intamplat nimic si nu s-a scos la licitatie separata proiectul tunelurilor. Aceasta sectiune va ramane veriga lipsa din autostrada de la Sibiu pana la granita de la Nadlac pentru multi ani de acum incolo, cel putin pana in 2023.- crica 21 km - a ajuns la final de 2017 la un stadiu fizic de 80% si financiar de 76%, iar pentru o perioada parea in carti pentru o deschidere spre final de an. CNAIR sustine ca exista o serie de nereguli la unele lucrari executate de constructorul Comsa, insaAici constructorul a proiectat si executat un nod rutier ce initial nu era in proiect, la cererea autoritatilor, pentru ca fara acea descarcare o buna bucata din autostrada nu ar putea fi folosita odata ce va fi gata. Acum CNAIR nu mai vrea sa semneze actul aditional prin care sa plateasca firma constructoare pentru lucrarile executate in plus.- circa 22 km construiti de firma romaneasca UMB - a ajuns la un stadiu de 70% si un stadiu financiar de aproape 50%, dupa ce abia de la inceputul anului exista autorizatie de construire. Una din probleme a fost relocarea unei pesteri cu lilieci, insa acest blocaj punctual nu e nici pe departe cauza intarzierii pe intreg tronsonul asa cum transmite CNAIR. In cel mai bun caz Lotul ar putea fi gata la inceput de 2019, poate chiar cu putin noroc pefinal de 2018, desi alocarea bugetara este la jumate fata de necesar pe intregul proiect Lugoj - Deva...Pe ceis-a lucrat mult in 2017, insa inaugurarea planuita in vara lui 2018 ramane sub semnul intrebarii dupa ce in buget s-a alocat doar un sfert din necesarul de bani. Acum stadiul a ajuns la peste 60%, iar constructorul lucreaza intens la podul peste calea ferata Bucuresti-Constanta.De amintit ca lucrarile pentru "ciotul" de langa Bucuresti au fost contractate inca din ianuarie 2016, dar au inceput abia in luna iulie 2016, iar termenul de finalizare initial - noiembrie 2017 - a fost depasit, in mare parte din cauza intarzierilor cu care autoritatil au emi autorizatiile necesare. Pentru restul de 3 km de la strada Popasului pana in Centura lucrarile sunt finalizate si se discuta de deschiderea traficului inca din 2016.Executia lucrarilor pe patru din cele cinci loturi ale autostrazii a inregistrat progrese in 2017, insa e departe de a merita laude. Pe lotul de 10 km de la Ogra la Ungheni, unde exista deja proiectarea facuta si termenul era de 12 luni de la semnarea contractului in 2015, finalul de 2017 gaseste lucrarea la circa 60%.Pe loturile de la Ogra la Campia Turzii pe mare parte nu s-a lucrat pentru ca autoritatile nu au fost capabile sa revizuiasca la timp Acordul de Mediu si, implicit, sa elibereze autorizatiile de construire. Abia in noiembrie 2017, cu mare intarziere au fost transate toate problemele birocratice.Ogra - Iernut (3,6 Km) a ajuns la un stadiu de 30%, Iernut - Chetani (17,9 Km) este la circa 17%, iar pe Chetani - Campia Turzii (15,691 Km), unde constructorul nu a putut incepe lucrarile delc din cauza lipsei autorizatiei de construire ce a venit abia in noiembrie, stadiul la final de an e de doar 5%.Pe singurul lot necontractat - cel de la Ungheni la Targu Mures (4,5 km de autostrada si 4,7 km de drum de legatura) CNAIR a reusit sa atribuie contractul abia in noiembrie, dupa mai bine de un an de cand a lansat licitatia si a intarziat nepermis de mult procedura prin amanari succesive ale termenelor. Chiar si asa, pana la semnarea contractului mai e cale lunga pentru ca au fost depuse contestatii ce au termene in instanta la inceput de 2018...- Singurul lot de autostrada receptionat de Compania de Drumuri pe final de an este "ciotul" de 8,7 km construit de UMB langa Cluj-Napoca, intre Gilau si Nadaselu. Receptionarea lucrarilor a fost facuta in luna noiembrie, insa. Asta pentru ca peste raul Somes lipseste un viaduct de circa 800 de metri care sa lege lotul finalizat de restul autostazii A3 pana la Campia Turzii, iar autoritatile nu au putut finaliza la timp procedurile de contractare a lucrarilor.Viaductul a fost realizat partial de catre Bechtel, dar apoi abandonat dupa rezilierea celebrului contract. Licitatia pentru finalizarea podului a fost lansata initial in 2015, dar anulata din cauza calitatii slabe a documentatiei. A fost relansata cu greu abia in octombrie 2016, atribuita in luna iunie 2017, insa semnarea contractului a venit foarte greu, abia in luna septembrie. Termenul de executie: 10 luni.De(70 de km in total) se legau poate cele mai mari sperate pentru noi tronsoane inagurate in 2017. Pe cei circa 12,5 km de pelucrarile practic au fost finalizate, insa CNAIR nu a gasit o solutie prin care sa realizeze receptia lucrarilor inca din acest an, amanand momentul pentru primele zile din ianuarie.Pe cei circa 16 km din- tronson ce contine si un spectaculos nod de mare viteza intre A10, A3 si DN1 in zona Turda - costructorul a finalizat mai toate lucrarile ce tin de drum si cale de rulare, insa Compania de Drumuri spune ca nu va face receptia decat dupa ce constructorul va finaliza toate lucrarile, indiferent ca au sau nu legatura directa cu drumul. Spre exemplu, unul din motivele invocate de CNAIR este ca aprovizionarea cu apa in Centru de Intretinere si Control nu este gata... Deschiderea pe acest lot ar putea avea loc pana la urma in primavara lui 2018.Pe, insa, lucrurile nu stau grozav - ambele avand un stadiu de circa 40%, desi lucrarile au inceput oficial in 2015, dar inrerupte din cauza lipsei autorizatiilor. Ritmul greoi cu care s-au miscat constructorii a fost dublat si de ineficieenta autoritatilor de a rezolva blocajele. Spre exemplu, nodul rutier de la Sebes inca nu are autorizatie de constructie, desi trebuie sa fie avizat de aproape trei ani deja.In august 2017 CNAIR a decis sa rezilieze contractul de revizuire a Studiului de Fezabilitate pentru autostrada Sibiu - Pitesti, dupa ce doar sectoarele de capat - cele mai simple - au fost analizate corespunzator. Anterior, pentru aceste sectuni deja studiate - Sectiunea 1 Sibiu - Boita si Sectiunea 5 Pitesti - Curtea de Arges, CNAIR a scos la licitatie proiectarea si executia lucrarilor - circa 600 de milioane de euro pentru cei circa 43 de km.Abia in luna octombrie au fost depuse ofertele, insa pe anul 2018 in Buget s-au alocat doar 32 de milioane de lei, adica 1,2% din valoarea estimata la licitatie. In conditiile in care in 20018 s-ar semna contractul, avansul ar trebui sa fie de minim 15%.Pentru restul de 78 de km de pe Sectiunile 2, 3 si 4 - zonele montane, cele mai grele din tot proiectul - CNAIR a anuntat ca nu ma vrea sa actualizeze SF-ul si ca documentatia existenta din 2008 ar fi suficienta. Asta in ciuda unui raport realizat la comanda JASPERS - consultantul Comisiei Euopene - care a facut praf fostul studiu, acuzand ca nu contine suficiente informatii si ca ii lipseste un studiu geotehnic adecvat. Ca exemplu, pentru tunelul Poiana - circa 1.700 de metri, cel mai lung din proiect - in 2008 s-au realizat doar doua foraje geo, cate unul la fiecare capat, ori conform standardelor europene ar fi nevoie de minim 8 astfel de foraje. In total, pentru tot proiectul ar fi nevoie de circa 2.200 de foraje, fata de cele 300 cat ar fi fost executate in trecut.Similar - in mare graba si in baza unui SF invechit - Compania de Drumuri a scos la licitatie in luna iunie proiectarea si executia, in lungime de circa 121 de km. Lansarea licitatiei a venit dupa ce la inceputul anului a fost anulata o alta licitatie ce prevedea tocmai revizuirea SF-ului si stabilirea oportunitatii realizarii drumului la standard de autostrada sau de drum expres. Ofertele au fost deschise in luna octombrie, insa procedura ar putea fi blocata sau anulata in urma problemelor generate de Ordinul de Ministru 600. Detalii aici. Chiar si asa, alocarea bugetara pe 2018 este infima, insuficienta pentru a demara proiectul chiar daca s-ar semna vreun contract: 7,4 milioane de lei, adica 0,2% din valoarea estimata.In baza aceluiasi controversat OM 600, CNAIR a deschis ofertele si in licitatia de realizare a 53 de km dinLicitatia a fost lansata in vara, cu o valoare estimata la circa 580 de milioane de euro. Ofertele s-au deschis in octombrie, insa pentru anul 2018 in Buget s-au prevazut doar 3,9 milioane lei, adica 1,5% din valoarea estimata pentru tot proiectul.Pe- 60 de km executati in trecut de Bechtel pana de aproape de 50% - anul 2017 nu a venit cu vreun progres semnificativ. In 2016 a fost reziliat un contract pentru finalizarea lucrarilor, insa relansarea licitatiei a venit abia in luna august. Dupa ce depunerea ofertelor a fost amanata o data, iar evaluarea a inceput in octombrie, intreaga procedura este suspendata in prezent in urma unor contestatii., 6 km care formeaza a fost contractat cu mare fast in octombrie , la peste doi ani de cand a fost lansata licitatia. Pentru restul autostrazii Comarnic - Brasov, practic portiunea cea mai complicata, dar si cea mai importanta, Guvernul vrea sa acorde managementul de proiect Bancii Mondiale, dupa esecuri pe linie in incercarile anterioare de a realiza proiectul.- "cea mai complexa lucrare de infrastructura din ultimii 27 de ani" dupa cum sustine CNAIR, a avut in 2017 poate cel mai bun parcurs dnintre toate procedurile lansate de autoritati. Cu un SF revizuit, licitatia pentru proiectare si executie a fost lansata in mai, iar castigatorul a fost anuntat in octombrie (detalii despre proiect) - consortiul italo-japonez Astaldi - IHI Infrastructure Systems pentru circa 433 de milioane de euro. Totusi, pana la final de an, contractul inca nu a fost anuntat ca fiind semnat.Din pacate si acest obiectiv este puternic subfinantat pe 2018, cu o alocare bugetara de doar 23,8 milioane de lei, adica putin peste 1% din valoarea proiectului, in conditiile in care odata semnat contractul avansul trebuie sa fie de minim 15%.Realizarea SF-ului si a proiectarii pentrueste de departe campionul amanarilor. Licitatia pentru cele patru tronoane a fost lansata inca din noiembrie 2016, iar pe parcursul anului curentAbia in lunile iulie-august ofertele au fost deschise, dupa care a urmatNoile termene pentru stabilirea unui castigator sunt pentru inceputul lui 2018...- o varianta de ocolire de 30 de km ce contine(practic drumul de mare viteza amintit mai sus). Contractul de executie a fost reziliat in luna aprilie, dupa un contract pagubos, semnat cu mari intarzieri cu o firma turceasca. CNAIR a avut nevoie mai bine de jumatate de an sa relanseze licitatia, dupa ce documentatia a fost respinsa de mai multe ori de ANAP. Abia din decembrie e urcata in SEAP si are valoarea estimata la circa 773,6 milioane lei.Din nefericire alocarea bugetara pe 2018 este infima, circa 17,9 milioane de lei, adica 2,3% din valoarea estimata., un simplu drum 1X1, ce zace nefinalizat pe 7 km de mai bine de doi ani, a ramas complet fara finantare in 2018 , desi Compania de Drumuri se lauda ca va termina lucrarea chiar in regie proprie. Practic, pentru a finaliza proiectul mai e nevoie de cateva lucrari, stadiu actual fiind de circa 85% si se degradeaza...Pentru, practic, in 2017 autoritatile n-au miscat un deget, in ciuda protestelor constant ale oamenilor in Iasi si din Moldova. Practic, singura portiune contractata pentru revizuirea SF-ului - intre Targu Mures si Ditrau - sta suspendata pentru ca CNAIR nu a fost in stare sa-si sustina decizia de a revizui documentatia invechita in fata unui raport al Curtii de Conturi care a ajuns si la DNA. Pentru restul de A8 in 2017 nu s-a miscat nimic..Drumul expres spre Sudul Litoralului, lung de circa 22 de km, care sa ocoleasca o parte dintre statiuni, a fost anuntat de autoritati inca din 2016, dar nici pana in prezent nu a fost contractata realizarea documentatiei necesare.Realizarea SFului si a proiectului tehnica a fost licitata in februarie, a urmat o serie de amanari, iar ofertele au fost deschise in cele din urma in luna august. Nici pana acum nu s-a dat vreun castigator...Dupa o licitatie care a durat doi ani, CNAIR a anuntat in decembrie ca a reusit sa atribuie proiectul celor 2 km de drum care sa functioneze ca o centura a Comarnicului. Dincolo de faptul ca proiectul nu e complet si ii lipseste practic un pasaj subteran pe sub calea ferata si actualul DN1 la un capat, proiectul a fost lasat cu, unul dintre cele mai asteptate proiecte din zona Capitalei, menit sa rezolva un punct nevralgic de pe actuala Centura, a fost in sfarsit contractat in luna mai 2017, dupa ce licitatia in sine a durat doi ani. Dupa mai bine de sapte luni, lucrarile nu au inceput, iar in bugetul pe 2018 au fost alocati ZERO lei pentru acest proiect. Similar, un alt proiect important pe Centura -- a suferit amanari peste amanari in 2017. In iunie s-a lansat licitatia, iar de atunci si pana in prezent termenul de depunere a ofertelor a fost amanat de opt ori...- un alt proiect pierdut in licitatii. In ianuarie fusese licitata realizarea unui SF ca centura de circa 25 de km sa fie cu cate doua benzi pe sens.Procedura nu a avut viata lunga pentru ca noua conducere CNAIR nu a dorit sa se mai complice cu refacerea studiilor. A anulat noul proiect si in aprilie a scos la licitatie executia lucrarilor pentru proiectul cu cate o banda pe sens. Abia in august s-au deschis ofertele, dar castigatorul nu a fost anuntat nici pana acum...Desi nu vorbim de o problema substantiala, ceva ce nu poate fi remediat usor, exemplul urmator este edificator pentru modul haotic in care Compania de Drumuri si Autostrazi gestioneaza proiectele rutiere. HotNews.ro a relatat in detaliu in luna septembrie cum pe traseul autostrazii Transilvania, in apropiere de Campia Turzii, circa 40 de metri de autostrada s-au "pierdut" intre planurile Companiei de Drumuri si situatia din teren.Mai exact, vorbim de o "gaura" de 40 de metri - unde corpul autostrazii nu este complet construit, intre tronsonul realizat de americanii de la Bechtel si inaugurat in 2010 si lotul adiacent de la Campia Turzii spre Targu Mures (sectiunea 2A2 din cadrul Lotului 3 al autostrazii Campia Turzii - Ogra) aflat in prezent in perioada de executie. Detalii aici. Guvernul a adoptat la final de august printr-un OUG o serie de modificari in ceea ce priveste Compania Nationala de Investitii Rutiera - entitate infiintata la finele lui 2016, dar care nici pana in ziua de azi nu a fost operationalizata. CNIR a fost gandita ca o entitate complet noua care ar urma sa se ocupe exclusiv de marile investitii in infrastructura rutiera, iar vechea Companie de Drumuri ar trebui sa se ocupe doar de intretinerea retelei rutiere. Executivul a decis sa acorde in continuare dreptul actualei Companii de Autostrazi sa deruleze noile mari proiecte rutiere, a taiat din veniturile CNIR, a eliminat Consiliul de Transparenta care ar trebui sa-i monitorizeze activitatea si a abrogat articolele care stipulau salarii competitive pentru expertii noii companii. Detalii aici. In paralel, exasperat de esecurile pe linie de la Miisterul Transporturilor si de la Compania de Drumuri, premierul Tudose a decis sa dea pe mana Bancii Mondiale proiecul autostrazii Comarnic - Brasov.

Bugetul pentru anul 2018 in domeniul infrastructurii rutiere adoptat de Parlament contine alocari insuficiente pentru autostrazile aflate in lucru, la jumatate sau chiar un sfert fata de cat ar fi nevoie, desi unele proiecte ar trebui finalizate chiar anul urmator. In plus, mai multe proiecte care au contractele semnate sau sunt deja finalizate in mare proportie au ZERO lei alocati pe anul urmator. Mai grav, majoritatea proiectelor lansate in licitatie in 2017 au alocari infime pentru 2018: Autostrada Sibiu - Pitesti, drumul expres Pitesti - Craiova, primii kilometri de autostrada din Moldova, autostrada de centura Sud a Capitalei sau Podul peste Dunare de la Braila.