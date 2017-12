Ministrul Transporturilor: Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare pentru proiectul magistralei de metrou M6

Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare (BERD) va finanta cu 300 de milioane euro realizarea liniei de metrou M6, care va lega Bucurestiul de aeroportul Henri Coanda, proiectul de 1,391 miliarde euro avand acum finantarea asigurata dupa ce Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare, a declarat joi ministrul Transporturilor, Felix Stroe, in cadrul sedintei de Guvern., potrivit news.ro.Obiectul cererii de finantare "Legatura retelei de metrou cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni (Magistrala 6. 1 Mai - Otopeni)" este reprezentat de asigurarea unei conexiuni directe intre Bucuresti si Otopeni, respectiv intre Gara de Nord Bucuresti si Aeroportul International Henri Coanda, prin construirea unei noi linii de metrou cu o lungime de 14,2 km si 12 statii de metrou. Valoarea totala a proiectului este de 1.391.634.272 EUR."Este un lucru foarte bun. Ajunsi in aceasta etapa, lucrurile nu mai pot da inapoi, avem finantarea asigurata. Diferenta de 300 de milioane de euro, pentru realizarea integrala a magistralei de metrou va fi asigurata de catre BERD, care s-a oferit sa faca aceasta finantare", a spus Stroe. Ministrul a subliniat ca proiectul are toate finantarea asigurata si nu mai poate fi oprit. Stroe a mai precizat ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) a confirmat plata a 439 milioane de euro ca urmare a acceptarii aplicatiilor pe care anuntate anterior pentru tronsoanele Gurasada - Simeria, Campia Turzii - Ocna Targu Mures si Sebes - Turda.In momentul de fata Magistrala M6 este in faza de proiectare, iar acordul demediu a fost emis in octombrie 2017. Autoritatile de la Transport au tot anuntat ca licitatia privind executia lucrarilor ar putea avea loc la inceputul anului 2018.Recent, doua dintre cele mai active asociatii civice din domeniul Transporturilor l-au criticat sever pe Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, care a declarat ca magistrala M6 de metrou pana la aeroportul Otopeni va fi gata pana in 2020, "pana la inceperea Campionatului European de Fotbal"."Consideram ca aceste declaratii sunt complet iresponsabile si lipsite de realitate", a transmis Asociatia Metrou Usor."Este o declaratie total iresponsabila, o minciuna gogonata si o promisiune fantezista fara niciun fel de baza prin care se dezinformeaza grav", anunta si Asociatia Pro Infrastructura."Pe 22 noiembrie 2017, in cadrul SCS Transport din CM POIM, oficialii Metrorex au oferit termenul de 48 de luni, 4 ANI (!) de la data in care se incep lucrarile, pentru punerea in functiune a Magistralei M6! Si chiar si acest termen este FOARTE optimist daca ne uitam la felul in care s-au derulat contractele pentru M4 si M5.", mai scria Pro Infrastructura.Stroe a vorbit si despre memorandumul privind demararea unor proiecte de transport in perioada 2018-2027, aprobat joi de Guvern.Proiectul a fost initiat de Ministerul Transporturilor impreuna cu Ministerul Dezvoltarii Regionale. In memorandum sunt incluse proiecte strategice identificate ca prioritare din Master Planul General de Transport al Romaniei, precum sectorul de autostrada Brasov - Bacau - Pascani - Iasi - Ungheni (+pod Ungheni), in lungime de 336,5 km si o valoare totala de 3,08 miliarde euro si proiectul de drum Transregio Brasov - Targu Mures, in lungime de 161 km si o valoare totala de 102 milioane euro.