Ordinul de incepere pentru Pasajul de la Domnesti, emis de Compania de Drumuri la opt luni de la semnarea contractului. In Bugetul pe 2018 proiectul nu are bani alocati

"Vineri, 05.01.2018, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (CNAIR) a emis Ordinul de Incepere pentru realizarea obiectivului "Proiectare si executie Pasaj suprateran pe DJ 602 Centura Bucuresti-Domnesti". Durata contractului de executie lucrari este de 51 de luni, dintre care 3 luni proiectare, 24 luni executie si 24 de luni perioada de garantie a lucrarilor", anunta Ministerul Transporturilor.Contractul in valoare de 91,5 milioane de lei cu asocierea Straco-Comnord-Specialist Consulting a fost semnat pe 10 mai 2017, dupa mai bine de doi ani in care autoritatile s-au chinuit sa duca la bun sfarsit licitatia publica.Pasajul ar trebui sa fie construit la intersectia dintre Strada Prelungirea Ghencea-DJ602 si Centura Bucuresti si este gandit sub forma de sens giratoriu suspendat. Vezi planul de mai jos.In Bugetul pe 2018 al Ministerului Transporturilor (pagina 934), realizat de Guvern si aprobat in Parlament, proiectul pasajului de la Domnesti nu are nici un leu alocat pe credite bugetare pe anul 2018, ci doar 158.000 lei drept "credite de angajament". Abia pentru 2019 este preconizata o alocare de 68 milioane de lei din credite bugetare.