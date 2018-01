Lotul 3 al autostrazii A10 Sebes - Turda ar putea fi deschis circulatiei abia din luna martie, desi lucrarile sunt finalizate inca de la finalul anului trecut

"Eu zic ca pana in maxim luna martie, ca sa dau, asa, un termen realist, se va putea circula, dar in conditiile in care constructorul va intelege ca nu se mai face rabat de la calitate in Romania. Nu cerem alt tip de calitate decat cel care se practica in tarile europene", a sustinut Alin Serbanescu, informeaza Agerpres.O comisie a CNAIR s-a aflat in inspectie, marti, pe lotul 3, lot cu lucrari finalizate inca de la finele lui 2017, dar inca nereceptionat de catre CNAIR."Am constatat ca s-au mentinut anumite neconformitati descoperite si in luna noiembrie a anului trecut. Ca atare, vom vedea si ce spun si celelalte doua echipe, pentru ca au fost trei echipe, practic, astazi in inspectie, una care s-a ocupat de verificarea structurilor, una de siguranta rutiera si a treia echipa, noi, cea care s-a ocupat de partea de drumuri. Dupa cate ati vazut, exista aceste neconformitati. Se va intruni comisia in dupa-amiaza aceasta (marti-n.r.) va studia inclusiv documentele si, in functie de ce se va stabili, se va decide daca se acorda sau nu receptia", a declarat purtatorul de cuvant al CNAIR.Intrebat care ar fi neconformitatile, Alin Serbanescu a mentionat ca "este vorba de exces de bitum, probleme legate de rugozitate, adica de aderenta in sine a asfaltului, si de elemente de planeitate executate neconform, care, din perspectiva circulatiei, pot crea probleme"."Deocamdata sa spunem ca nu ne antepronuntam, dar elementele pentru siguranta rutiera consideram ca nu sunt intrunite in ceea ce priveste partea de drum", a punctat Serbanescu, intrebat daca astfel exista riscul de a nu se putea putea circula in siguranta.El a precizat ca aceste nereguli au fost constatate si la prereceptie, in noiembrie. "I s-a pus in vedere constructorului ca trebuie sa remedieze aceste deficiente. Ati vazut astazi care este situatia", a adaugat Alin Serbanescu.Serbanescu a precizat ca reprezentantii constructorului urmeaza sa dea explicatiile de rigoare in cadrul comisiei sau in cadrul analizarii situatiei descoperite si la fata locului, dar si in urma analizarii documentelor.Potrivit lui Alin Serbanescu, in general, dupa ce se face receptia, in maximum trei zile se deschide circulatia. "Cand se va face receptia, nu pot sa va spun in momentul acesta. V-am zis, urmeaza ca aceasta comisie sa dea un verdict.Va pot asigura ca acest tronson, mai devreme sau mai tarziu, va fi receptionat", a afirmat purtatorul de cuvant al CNAIR.El a precizat ca, in cazul in care se va constata ca nu i se poate acorda receptia, i se va da un nou termen constructorului pentru a remedia neconformitatile.Pe lotul 3 ar urma sa fie deschisi initial 8,5 kilometri, iar dupa ce va fi dat in folosinta si lotul 4, vor fi undeva la 27 de kilometri pe care se va putea circula continuu.In ceea de priveste lotul 4, in lungime de 16,3 kilometri, acesta este programat pentru o inspectie in luna februarie in vederea demararii procedurilor de receptie, a mentionat Alin Serbanescu.: 420.511.921 lei (circa 91 milioane de euro la cursul din 2017)Tirrena Scavi S.p.A Societa Italiana per Condotte d'Acqua S.p.ASemnat pe 16 aprilie 2014Martie 2016decembrie 2017