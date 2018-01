Compania de Drumuri insista ca pentru Pasajul Domnesti sunt bani, insa in realitate in Bugetul pe 2018 sunt ZERO lei alocati proiectului

Purtatorul de cuvant al Companiei de Drumuri, Alin Serbanescu sustine ca pentru Pasajul Domnesti finantarea din 2018 este prevazuta in titlul 58 din bugetul Ministerului Transporturilor, "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014 - 2020", potrivit Economica.net. Cu toate acestea, Titlul 58 din buget se refera la fondurile europene pe care Compania de Drumuri le-a calculat ca le va deconta in 2018 la Comisia Europeana pe proiecte care se incadreaza la finantare europeana nerambursabila.Insa mecanismul de finantare europeana presupune ca mai intai statul roman sa bugeteze si sa plateasca lucrarile, iar mai apoi documentele sa fie trimise la Comisia Europeana care le verifica si apoi deconteaza sumele.Ori indin BUGETUL adoptat pe 2018 pentru Pasajul Domnestipe, iar titlul 58 nu exista mentionat nicaieri. Vezi foto jos cu fisa proiectului.In aceste conditii, chiar daca pentru contractul semnat in mai 2017, la peste doi ani de la demararea licitatiei, s-a dat Ordinul de Incepere abia in urma cu o saptamana, cel putin in prima jumatate a anului proiectul va avea ZERO lei bugetati. O schimbare poate aparea doar la o rectificarea bugetara ce poate avea loc abia dupa jumatatea anului.Mai mult, potrivit Legii Finantelor Publice, Compania de Drumuri va trebui sa notifice contructorii si sa le spuna sa-si ajusteze graficul de lucrari in functie de bugetul aprobat, in cazul de fata ZERO."E o prevedere din Legea Finantelor Publice (art 43^1). Rezultatul va fi dezastruos (s-a mai intamplat o data in 2013, consecinta fiind intarzieri de ani de zile si pierderi economice): sistarea lucrarilor sau incetinirea ritmului la cota de avarie", avertiza in decembrie deputatul USR, Catalin Drula, la dezbaterile pe buget."Sunt proiecte care au alocare zero desi au contracte semnate si CNAIR s-a laudat cu ele. Centura Comarnic, centura Radauti, Pasajul de la Domnesti - zero. E de neinteles", mai spunea Drula."Dl Serbanescu ori nu stie despre ce vorbeste (si ar trebui dat afara imediat), ori minte cu nerusinare, incercand sa manipuleze publicul in stilul caracteristic al oficialilor CNAIR si MT", a luat pozitie si Asociatia Pro Infrastructura (API).ONG-ul care monitorizeaza derularea proiectelor de infrastructura in Romania explica, la randu-i, ca "trebuie alocati bani pe titlurile 51 si 55 (buget de stat) pentru acest proiect, fiindca UE nu plateste direct constructorii, ci CNAIR face acest lucru cu bani de la buget.""[...] Titlul 58 la care face referire dl Serbanescu reprezinta o categorie generala, care este impartita proiectelor conform anexei din Legea Bugetului 2018, asa cum este evidentiat in fisele de proiect. Aceasta impartire nu este realizata discretionar de catre CNAIR, ci este deja stabilita prin lege!", scrie Pro Infrastructura."Atragem atentia (i)responsabililor din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ca proiectul pasajului Domnesti nu va avansa prin dezinformare, minciuna, rea-vointa si lipsa de respect fata de soferii care se deplaseaza bara la bara! Este nevoie de responsabilitate, profesionalism, onestitate, recunoasterea erorilor facute si pasi concreti spre rezolvarea acestor probleme reale, in cazul de fata bugetul INEXISTENT pentru anul 2018.", mai atrage atentia API.