Consiliul de administratie al Companiei de Drumuri a prelungit mandatul directorului general Stefan Ionita - surse

Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la CNAIR pentru a face verificari generale, cu putin timp inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului lui Ionita.Potrivit surselor la CNAIR ar exista suspiciuni de frauda in executarea contractelor pentru constructia unor tronsoane de autostrada. Compania este permanent in centrul unor controverse majore privind modul in care gestioneaza constructia de autostrazi.In 13 ianuarie 2017, Stefan Ionita, seful Directiei Tehnice si Calitate a Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a fost numit in functia de director general provizoriu al companiei de catre consiliul de administratie, controlat de Ministerul Transporturilor. Numirea acestuia a venit la trei zile dupa revocarea fostului director, Catalin Homor. Primul mandat al lui Ionita expira in 13 ianuarie 2018.In 2017, CNAIR nu a deschis traficului rutier nici un kilometru nou de autostrada. Signura ianugurare a avut loc in luna martie - cei 15 km de pe Lotul 2 A1 Lugoj - Deva fiind insa gata inca din decembrie 2016.In noiembrie CNAIR a receptionat tronsonul de 8,7 km de autostrada intre Gilau si Nadaselu, pe care insa nu se poate circula, iar alti 12,5 km sunt finalizati pe A10 Sebes - Turda, dar au ramas nereceptionati.La inceputul anului trecut, fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, anticipa ca vor fi dati in folosinta circa 90 de kilometri de autostrada in 2017.