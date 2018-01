Compania de Drumuri a reziliat la final de an contractul pentru executia variantei de ocolire Targu Mures. Stadiul dupa trei ani, abia la 35%

"Combinatia dintre un proiect tehnic dezastruos pe care CNAIR l-a pus la dispozitie, o echipa de management de proiect a CNAIR sub orice critica si un constructor mai putin serios (Copisa) a facut ca acest contract sa se desfasoare intr-un ritm extrem de lent, procentul fizic al lucrarilor situandu-se in prezent la un nivel de aproximativ 35% din total", scrie API."Desi inca din 2015 lacunele grosolane din documentatie si atitudinea constructorului sugerau faptul ca acest contract se indreapta catre reziliere, CNAIR nu a facut nimic concret, amanand cu peste 2 ani acest moment previzibil", sublinieaza Pro Infrastructura."Solicitam CNAIR sa isi schimbe atitudinea fata de aceasta investitie prin prezentarea unui grafic realist care sa contina etapele de refacere a proiectului tehnic, expertizarea lucrarilor deja executate si lansarea licitatiei pentru finalizarea lucrarilor. In plus, cerem CNAIR stabilirea unor responsabili pentru derularea etapelor identificate anterior, asumandu-si in scris faptul ca aceste persoane vor fi sanctionate dur pentru intarzieri in ducerea la indeplinire a graficului respectiv", se arata in pozitia publicata de Pro Infrastructura.Executia variantei de ocolire a Municipiului Targu Mures a debutat in octombrie 2014. Contractul de executie are o valoare de 134,79 milioane lei, fara TVA si a fost acordat companiei spaniole COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA. Lucrarile de supervizare sunt realizate deSC Aecom Ingenieria SRL pentru circa 1,37 milioane lei, fara TVA.Centura ocolitoare ar urma sa aiba o lungime de 11,643 kilometri, va face legatura intre Drumul European E 60 din comuna Corunca si Drumul National DN15 din comuna Ernei, va intersecta Drumul Judetean DJ 135 in comuna Livezeni, va avea cinci poduri, doua pasaje si un viaduct, potrivit site-ului local zi-de-zi.ro http://www.zi-de-zi.ro