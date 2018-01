Ce hibe sustine Compania de Drumuri ca a descoperit pe Lotul 3 al Autostrazii A10 Sebes - Turda pentru care a refuzat receptia / Consultantul ce a supervizat lucrarile este chiar DRDP Cluj

"Comisia constituita in data de 09.01.2018 pentru a inspecta, in vederea receptionarii, lucrarile efectuate de antreprenor la constructia lotului 3 al autostrazii Sebes ¬ Turda a constatat o serie de neconformitati ceea ce a dus la suspendarea procesului de receptie la terminarea lucrarilor", anunta CNAIR intr-un comunicat de presa.Ce neconformitati sustin ca au descoprit inspectorii CNAIR:- au fost identificate numeroase zone cu deficiente de planeitate si rugozitate. Pentru aceste zone raportul prezinta un calificativ INADMISIBIL;- nu s-a respectat Normativul 605, referitor la recoltarea de carote la o suprafata de 20.000 mp in vederea stabilirii grosimii straturilor rutiere;- nu au fost respectate prevederile Proiectului Tehnic privind calea pe pod;- pe anumite sectoare asigurarea scurgerii apelor prezinta neconformitati;- exista panouri de semnalizare de dimensiuni mari care sunt partial obturate de parapete/panouri fonoabsorbante;- la structura de la km 45+600 exista defecte la suprafata betoanelor;- sistemul ITS, echipamentul de cantarire in miscare, inregistreaza numerele de inmatriculare ale remorcilor, fara a fi inregistrat numarul de inmatriculare al capului tractor, asa cum a fost solicitat de Beneficiar;- nu a fost efectuata corespunzator semnalizarea in Spatiile de Serviicii. Aceasta trebuie completata cu doua semne aditionale pentru autoturisme pentru fiecare Spatiu de Servicii, precum si marcaj de interzicere in zonele care separa parcarile pentru autocare. De asemenea, se considera a fi necesara completarea semnaliaarii orizontale din cadrul Spatiilor de Servicii cu sageti de orientare a participantilor la trafic;- este necesara completarea semnalizarii cu marcaj de interzicere la intersectia dintre bretele, asa cum este specificat in cadrul Raportului de Audit de Siguranta;- nu au fost respectate avizele CTE Siguranta Circulatiei privind obligativitatea Antreprenorului de a realiza iluminatul cu tehnologie LED;- se impune verificarea de catre Proiectant si Inginer a proiectului tehnic pentru bazinele de retentie si prezentarea calculelor de dimensionare, avand in vedere nivelul apelor din acestea;- trebuie asigurata semnalizarea rutiera pentru devierea traficului la nodurile rutiere Unirea si Aiud, conform reglementarilor in vigoare"In urma constatarilor facute, comisia de receptie a decis suspendarea procesului de receptie la terminarea lucrarilor, stabilind, impreuna cu executantul, un termen de remediere de 90 zile. In functie de conditiile meteorologice acest termen poate fi prelungit la cererea Antreprenorului", mai transmite CNAIR.De precizat ca pentru tronsonul in cauza consultantul lucrarii, cel care certifica lucrarile pe care constructorul sustine ca le-a executat si pentru care este ulterior facturat, este chiar Directia Drumuri si Poduri Cluj, institutie parte a Companiei de Drumuri si Autostrazi."Din punctul nostru de vedere, inca o amanare a deschiderii acestui lot de autostrada din motive discutabile este atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public, existand un risc ridicat de a plati daune financiare considerabile constructorului pentru aceasta tergiversare", avertiza in urma cu o saptamana Asociatia Pro Infrastructura.ONG-ul care s-a facut cunoscut prin monitorizarea proiectelor de infrastructura din Romania cerea CNAIR sa publice rezultatele testelor care ar fi aratat neconformitat, dar si "rezultatele testelor echivalente facute de Supervizorul FIDIC (DRDP Cluj)."---: 420.511.921 lei (circa 91 milioane de euro la cursul din 2017)Tirrena Scavi S.p.A Societa Italiana per Condotte d'Acqua S.p.ASemnat pe 16 aprilie 2014Martie 2016decembrie 2017