FOTO Cum ar putea arata Podul suspendat peste Dunare de la Braila

Intreg proiectul contractat cu italienii de la Astaldi si japonezii de la IHI Infrastructure Systems vizeaza nu doar constructia podului propriu-zis, ci si realizarea infrastructurii adiacente, drumuri cu o lungime totala de 23,413 km. Contractul prevede 18 luni pentru proiectare si 36 de luni pentru executie.Pentru 2018, insa, Ministerul Transporturilor a bugetat insa doar 23,8 milioane de lei, adica 1% din valoarea proiectului. Nu este clar insa daca aceasta suma va fi de-ajuns pentru a acoperi proiectarea, exproprierile si alte cheltuieli ce ar trebui realizate inca din acest an astfel incat sa nu se tergiverseze derularea proiectului inca de la inceput.Potrivit Analizei Cost-Beneficiu din cadrul SF-ului, proiectarea si achizitia terenurilor au o pondere de circa 5,4% din totalul proiectului. Conform esalonarii investiei pe 48 de luni din cadrul Studiului de Fezabilitate, proiectarea si achizitia terenurilor sunt planificate 100% in primul an, insa si aproape o treime din lucrari (31,36%).Fata de alocarea bugetara foarte mica a luat pozitie si Asociatia pro Infrastructura."Aceasta suma [n.r. 23,8 milioane de lei] va fi directionata cel mai probabil pentru realizarea exproprierilor necesare podului si a drumurilor de legatura cu reteaua existenta, ordinul de incepere a lucrarilor si avansul financiar urmand a fi amanate pentru anul 2019", avertizeaza API.de 1.974,30 de metri, din care 1.120 metri reprezinta deschiderea centrala si doua deschideri laterale de 489,65 m si 364,65 m.a podului va fi de 31,70 metri.- Calea pe pod va avea 22,00 metri si va fi alcatuita dinde cate 3,50 m latime fiecare, 4 benzi de incadrare de cate 0,5 m latime, doua acostamente de 1,50 m latime si o zona mediana cu latimea de 3,00m.- La acestea se adauga, de o parte si de alta,trotuarele avand de cate 2,80 m fiecare.- Va fi pozitionat intre km 4+596,10 si km 6+570,52 pe drumul principal Braila-Jijila, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunarea (kilometraj pe Dunare, masurat de la Sulina). De o parte si de alta vor fi construite doua viaducte de acces in lungime de cate 110 metri, care se vor adauga lungimii podului suspendat.- Sistemul de suspendare cuprinde un cablu principal si tiranti verticali de legatura intre tablier si cablul principal. Blocurile de ancorare sunt integrate in teren, in afara digurilor Dunarii.- Tablierul este realizat din grizi casetate cu inaltime de 3.5 m. Grinda casetata din otel este alcatuita dintr-un platelaj ortotrop cu placi rigidizate de minim 16 mm grosime si saibe de rigidizare dispuse la 600 mm. Antretoazele sunt localizate la fiecare 4.0 m si sunt rigidizate cu placi prevazute cu degajari.In Studiul de Fezabilitate revizuit in 2016, pe baza caruia a fost lansata licitatia si, mai apoi, contractat proiectul, sunt publicate