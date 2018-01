​Asociatia Pro Infrastructura: Compania de Autostrazi refuza modificarea licitatiilor majore de infrastructura

ONG-ul care s-a facut remarcat de-a lungul timpului prin monitorizarea marilor proiecte de infrastructura sustine ca intr-un raspuns la o clarificare ceruta in cadrul licitatiei pentru Centura Bacau, "CNAIR pur si simplu REFUZA sa modifice documentatia de licitatie in sensul trecerii pe noul model de contract national, invocand stramb prevederile HG 1/10.01.2018, mai precis faptul ca aceasta licitatie este lansata inainte de publicarea in Monitorul Oficial a noului model de contract national (vezi captura ecran atasata)"."Insa CNAIR are toate prerogativele, ca autoritate contractanta, sa faca aceasta modificare! Mai mult, acest lucru A FOST FACUT DEJA de CNAIR "in sens invers", atat pentru podul suspendat de la Braila (430 milioane euro) cat si pentru Centura Timisoara Sud (83 milioane euro). Pentru aceste doua proiecte majore, care au fost lansate INAINTE de emiterea OMT 600/30.05.2017, CNAIR a luat asa-numitele "masuri de remediere" si le-a trecut de pe conditiile FIDIC "clasice" pe conditiile aduse de OMT 600, prevederi inechitabile, partinitoare, aspru criticate de toata lumea", potrivit comunicatului API.Pro Infrastructura acuza ca CNAIR interpreteaza legea dupa bunul plac, "cu rea-vointa, ignorand avertismentele pietei, ale societatii civile dar mai ales ale finantatorului (Uniunea Europeana)!".Asociatia atrage atentia ca daca alte liciatii majore (A0 Centura Bucuresti sau A1 Sibiu-Pitesti Sectiunile 1 si 5) nu se mai pot trece pe noul model de contract, Centura Bacau (16,269 km de autostrada si 14,54 km de drum national, 167 milioane euro) si cele 3 loturi din Autostrada A3 Suplacu de Barcau-Bors (60,25 km, 215 milioane euro) inca pot fi remediate si trecute pe noua legislatie acceptata de toate partile implicate.Ordinul Ministrului Transporturilor (OMT) 600 a fost dat in mai 2017 si a modificat substantial cateva din principalele prevederi ale contractului standard FIDIC, folosit in Europa de zeci de ani, si "l-au dezechilibrat dezechilibrat in favoarea statului roman, asa cum atentioneaza inclusiv Comisia Europeana intr-un raport", dupa cum avertiza anul trecut Asociatia Pro Infrastructura.Asociatia Romana a Antreprenorilor de Constructii avertiza si ea intr-un comunicat de presa ca promovarea si mentinerea in vigoare a Ordinului Ministrului Transporturilor 600/2017 "genereaza abuzuri grave si dezechilibre inacceptabile pentru societatile de constructii" si "determina companiile serioase, cu renume si experienta in acest domeniu, sa nu participe la proceduri, existand pericolul ca principalele proiecte de infrastructura rutiera sa fie atribuite unor companii fara experienta, ce nu vor putea sa le duca la bun sfarsit".HotNews.ro a scris despre OMT 600/2017 aici si aici. "CEREM INSISTENT decidentilor din varful CNAIR sa isi respecte promisiunile si sa-si faca datoria in interesul cetatenilor romani si europeni, cei care finanteaza toate aceste investitii vitale pentru tara, transferand URGENT licitatiile pentru proiectarea si executia tronsoanelor A3 Suplacu de Barcau-Bors si A7 Centura Bacau pe noul model de contract national, asa cum au cerut TOTI actorii implicati (Comisia Europeana, constructori, proiectanti, consultanti si societatea civila)", se mai arata in comunicatul API publicat luni.