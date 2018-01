Compania de Drumuri arunca in aer Autostrada A8 Iasi - Targu Mures: A reziliat revizuirea SF-ului pe singurul segment contractat, dupa ce l-a tinut suspendat un an. Totul se reia de la ZERO

Compania de Autostrazi a decis sa rezilieze contractul suspendat pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru sectorul de 96 de km dintre Ditrau si Targu Mures, parte din autostrada A8 Targu Mures - Iasi, dupa ce initial ar fi transmis antreprenorului ca va fi deblocata situatia, au declarat pentru HotNews.ro surse apropiate situatiei.Asociatia Pro Infrastructura (API) confirma si ea informatia si a reactionat virulent : "Prin aceasta decizie catastrofala, la 159 de ani de la Mica Unire, in anul Centenarului Marii Uniri, CNAIR condamna Moldova la subdezvoltare si izolare"."Aceasta reziliere amana cu ani de zile implementarea autostrazii, iar lansarea unor licitatii de proiectare si executie pe studiile din 2010 nu ar face decat sa puna cruce Autostrazii A8", avertizeaza API."Reamintesc ca acest contract era perfect valabil, avea finantare europeana si putea incepe in orice moment, astepta doar ordinul de la CNAIR. Pe parcursul anului 2017, ministrii Transporturilor si directorul CNAIR au raspuns in repetate randuri ca este iminenta aceasta incepere a contractului. In fapt, au fost numai minciuni: azi contractul se reziliaza pentru ca "este suspendat de mai mult de 12 luni". Asta, in conditiile in care acelasi CNAIR l-a suspendat", scrie Catalin Drula, deputat USR, membru in Comisia de Transporturi din Camera Deputatilor.Contractul pentru revizuirea SF-ului pe sectiunea Ditrau - Targu Mures a fost semnat in mai 2015 cu asocierea AECOM INGENIERIA SRL - CONSITRANS SRL - SEARCH CORPORATION SRL pentru 22.713.614,42 RON fara TVA (aprox. 5 mil. euro).Initial contractul a fost suspendat 12 luni pentru ca NU a existat finantare. In octombrie 2016 Compania de Drumuri anunta ca ridica suspendarea contractului.Lucrurile s-au blocat din nou insa la inceput de 2017 cand CNAIR a decis sa suspende din nou contractul. Motivul? Un raport al Curtii de Conturi punea sub semnul intrebarii necesitatea revizuirii SF-ului, in conditiile in care un studiu de fezabilitate fusese realizat in 2010 pe circa 700.000 de euro (!). Raportul a ajuns pe masa DNA, iar CNAIR a blocat tot procesul, fara a merge inainte si sa explice de ce e nevoie revizuirea SF-ului."Inspectorii Curtii de Conturi nu sunt experti in dezvoltare de infrastructura rutiera. Tot ce trebuia sa faca CNAIR era sa le dea (intr-o forma detaliata) explicatia [...]: "Nu scoatem la licitatie acelasi lucru - e vorba de un nivel de detaliu cu totul diferit, spre exemplu daca in studiul din 2011 s-au facut 100 de foraje geotehnice pe cei 100km, in noul studiu se vor face peste 1000, asa cum e necesar la o lucrare asa complexa, pentru a face proiectarea apoi la modul serios".CNAIR trebuia sa ofere explicatiile tehnice. Din incompetenta bine-cunoscuta CNAIR nu a fost capabil sa explice acest lucru, ba mai mult a luat pozitia ghiocel ca de obicei si contractul a ramas suspendat pentru ca "valeleu! a venit Curtea, opriti tot!", explica in intr-un articol recent Catalin Drula, deputat USR membru in Comisia de Transporturi din Camera Deputatilor. ( Detalii aici In plus,sa nu existe discutii ca s-ar produce vreun prejudiciu, iar revizuirea SF-ului sa poata demara.Acum, odata cu rezilierea acestui singur contract semnat, lucrurile pe Autostrada A8 Targu Mures - Iasi vor fi reluate de la ZERO, intr-un moment in care presiunea publica pe acest proiect este mai mare ca niciodata."Nevoia stringenta a unei autostrazi care sa lege Moldova de Transilvania (si mai departe de Europa) a ajuns unul dintre cele mai mediatizate subiecte datorita societatii civile tot mai implicate. In urma conferintelor si dezbaterilor publice, a reportajelor si interviurilor din presa, a deplasarilor in teren si a investigatiilor ONG-urilor de mediu si a tuturor activitatilor intreprinse de cei care isi doresc cu sinceritate aceasta autostrada, actiunile autoritatilor la nivel politic au inceput sa se vada, lansand chiar un proiect de lege care sustine investitia", scrie Asociatia Pro Infrastructura."Toti actorii implicati au cerut CNAIR sa ridice suspendarea contractului pentru actualizarea studiului de fezabilitate (SF) pe sectiunea Targu Mures-Ditrau si sa lanseze licitatiile de actualizare SF pentru segmentele Ditrau-Targu Neamt si Targu Neamt-Iasi-Ungheni. Fara acesti pasi critici nu se poate obtine Acordul de Mediu (AM). Fara AM nu se poate emite Autorizatia de Construire (AC), deci nu se pot incepe lucrarile in teren", scrie API.ONG-ul care monitorizeaza proiectele de infrastructura scrie ca CNAIR va fi astfel nevoita sa relanseze licitatia pentru completarea acestui studiu."Anul 2018, cu o incarcatura istorica deosebita, va fi inca un an pierdut pentru Autostrada A8! Mai mult, proiectantul (Search Corporation) al carui contract tocmai a fost reziliat poate cere despagubiri in instanta (cu sanse foarte mari de reusita), daune care vor fi platite tot de romani!", potrivit Pro Infrastructura."Teama nejustificata in urma controalelor Curtii de Conturi si DNA (in urma carora CNAIR a decis suspendarea, pentru mai mult de 12 luni, a contractului proaspat reziliat), fuga de raspundere si incompetenta sunt principalele trasaturi ale conducerii CNAIR. Prin deciziile pe care le iau, ei pun pe primul loc linistea proprie si siguranta salariilor pe care le primesc din bani publici, iar interesul national nu exista pentru ei", mai subliniaza API."Solicitam oficialilor din Ministerul Transporturilor Romania sa demita de urgenta conducerea CNAIR care, in ultimul an, a batut toate recordurile de incompetenta, fuga de raspundere si subminare a dezvoltarii economice", mai reactioneaza ONG-ul din domeniul infrastructurii.