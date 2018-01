Noul ministru al Transporturilor, gafa inca din prima zi: "Pe Centura Sucevei este contractata executia lucrarilor" / In realitate proiectul este abandonat la 85% de peste trei ani, fara constructor si cu finantare ZERO pe 2018

"Pentru Centura Sucevei, conform informatiilor pe care le am de la cei de la Companie [n.r.de Drumuri], este contractata executia de lucrari. Stadiul fizic este de 87,5%. Nu este inaugurata. Probabil ca ar trebui sa-mi asum un termen. Termenul pe care il vad aici mi se pare prea indelungat, cred ca voi reusi sa mai devansez termenul pe care mi-l propune Compania"In realitate, nu exista niciun contract semnat. Nu exista nici macar o licitatie lansata pentru contractarea unui constructor!", a rabufnit pe deputatul USR , Catalin Drula, membru in Comisia de Transporturi din Camera Deputatilor."Santierul zace abandonat de ani de zile, cum bine stiu sucevenii, desi mai sunt mai putin de 15% din lucrari de executat!", scrie Drula.Deputatul USR ii sugereaza noului ministru care a declarat ca vrea sa "restarteze din perspectiva administrativa" ministerul si companiile in subordine, sa-l demita pe directorul companiei de drumuri CNAIR, Stefan Ionita, pentru ca "l-a mintit din prima zi in legatura cu Centura Suceava".Varianta de Ocolire Suceava, un simplu drum de 12 km cu cate o banda pe sens, nu e finalizata complet nici acum, desi primele lucrari au inceput tocmai in urma cu noua ani. Mai sunt de terminat circa 7 km ce sunt la un stadiu de 85%, insa Compania de Drumuri ignora proiectul care zace nefinalizat. In bugetul pe 2018 pentru proiectul Centurii Suceava au fost alocati ZERO lei.Contractul pentru executie a fost reziliat in urma cu aproape trei ani, iar Compania de Drumuri a tot promis de atunci ca va finaliza lucrarile, iar in 2016 se angaja sa termine pana la final de 2017 lucrarile in regie proprie.In octombrie 2017, insa, Ministrul Transporturilor anunta o noua licitatie, dar care nici pana azi nu a fost publicata in SEAP, iar proiectul a ramas si fara vreun leu bugetat pentru anul in curs. Lucrarile la Centura Sucevei, oras situat la intersectia a doua drumuri nationale/ europene importante - DN2/E85 si DN17/E58 - au inceput, in acte cel putin, in 2007. Pe teren, insa, lucrarile au inceput in 2008.Desi au trecut deja mai bine de opt ani de la demararea proiectului si acesta inca nu este gata, trebuie subliniat faptul ca Soseaua de Centura a Sucevei nu este vreo autostrada sau drum expres, ci un simplu drum 1X1 care ar urma sa ocoleasca municipiul resedinta de judet pe la vest, incepand de la intrarea DN2 dinspre Falticeni/Bucuresti, intersectand DN17 la iesirea spre C-lung Moldovenesc/Vatra Dornei/Cluj si terminand in DN2 spre Siret.Jumatate din centura, de la DN17 spre DN2 (iesirea spre Siret) au fost deschisi traficului la inceputul anului 2015, insa tot in acel an a fost reziliat contractul pentru celalalt lot ramas de finalizat.