Surse: Control OLAF la metroul Drumul Taberei pentru presupuse plati supraevaluate 

OLAF suspecteaza plati supraevaluate catre consortiul de firme condus de Astaldi, plati ce ar fi fost realizate cu complicitatea unor agajati Metrorex, companie detinuta de Ministerul Transporturilor, potrivit surselor citate.Reprezentantii ministerului Transporturilor au confirmat pentru HotNews.ro ca agentii OLAF au verificat la Metrorex documente legate de Magistrala 5 de metrou, dar ca nu au dat detalii despre ce vizeaza descinderea. "OLAF poate veni oricand in control. Este vorba de un contract pe fonduri europene, ce se apropie de final, deci controlul poate fi doar o etapa procedurala", au mai spus reprezentantii MT."Metrorex confirma ca o echipa OLAF a intreprins o misiune la sediul Metrorex, ocazie cu care a solicitat o serie de documente referitoare la proiectul Magistrala 5 de metrou, Eroilor - Raul Doamnei. Facem mentiunea ca acest proiect de investitii a facut obiectul verificarilor Autoritatii de Management POS-T si ale Autoritatii de Audit, nefiind identificate aspecte care sa contravina regulilor si procedurilor prevazute de reglementarile europene si nationale", a declarat Ion Constantinescu, directorul general al Metrorex, transmite Agerpres.Constructorul italian Astaldi este implicat in doua contracte pe Magistrala M5., din 2011, se refera la executia tronsonului Raul Doamnei - Eroilor 2 (PSS Opera) - 6,2 km, 9 statii. Astaldi conduce asocierea cu FCC Construccion - Delta ACM - AB Construct si a castigat licitatia cu o oferta de 987,9 mil lei fara TVA., din 2015, se refera la instalarea caii de rulare, a instalatiilor si finisajele statiilor pe tronsonul M5 Raul Doamnei - Eroilor 2. In acest contract Astaldi participa in asociere cu FCC Construccion (Spania), UTI (Tiberiu Urdareanu) si Activ Group Management. Valoarea este de 180 de milioane de euro.Reamintim ca magistrala 5 a metroului bucurestean este unul dintre cele mai asteptate proiecte de infrastructura din Capitala. Termenul de finalizare initial era 2015, insa a fost amanat in repetate randuri, ultima promisiune fiind finalul lui 2018.OLAF este o institutie a Comisiei Europene care verifica modul in care sunt cheltuite fondurile europene de statele membre UE. Rapoartele si sesizarile OLAF stau la baza unor anchete judiciare.