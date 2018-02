Aeroportul Henri Coanda a ramas fara servicii de curatenie dupa ce contractul cu Romprest, vechi de 17 ani, a expirat. Compania Aeroporturi Bucuresti a organizat o noua licitatie pentru asigurarea curateniei

Romprest presteaza servicii de curatenie pe aeroportul Henri Coanda incepand din 2001, perioada in care au fost incheiate mai multe contracte. Ultimul contract cu Romprest nu a mai fost prelungit, in conditiile in care serviciile de curatenie din aeroport au fost, de-a lungul timpului, criticate de pasageri, potrivit CNAB, transmite News.ro ¬Avand in vedere ca serviciile de curatenie si salubritate din aeroport au fost, de-a lungul timpului, criticate de pasageri, transformandu-se intr-unul dintre punctele vulnerabile ale Aeroportului Henri Coanda, managementul Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti a decis ca noile contracte sa fie guvernate conform unor reguli de eficienta si sa instituie o serie de criterii stricte de verificare a activitatilor de curatenie, pe care firma castigatoare trebuie sa le respecte¬, se arata in raspunsul CNAB.Pentru a eficientiza cheltuielile si a respecta standardele de calitate, incepand de joi, 1 februarie, pana la intrarea in vigoare a noului contract, o parte dintre angajatii Aeroporturi Bucuresti se vor implica voluntar, pentru o scurta perioada, in efectuarea de servicii de curatenie, a anuntat compania.In plus, CNAB a publicat miercuri un anunt prin care organizeaza, in regim de urgenta, 91 de femei de serviciu pentru o perioada determinata de 30 de zile. Cerintele de participare la selectie sunt studii generale si o experienta similara in ultimii doi ani in activitatea de curatenie.CNAB a inregistrat anul trecut un numar record de pasageri, de 12,84 milioane, cu 16,8% mai mult decat in 2016, depasind media europeana. Compania a inregistrat anul trecut venituri totale de 1,08 miliarde lei, cu 8,3% mai mult fata de 2016, si un profit brut de 389,7 milioane lei, cu 45% mai mult fata de anul precedent.