Cum au ajuns chinezii sa trimita in Europa mii de trenuri cu marfuri

Anul trecut au fost intarzieri din cauza lucrarilor de modernizare de la granita dintre Polonia si Belarus si terminalele de transbordare de la granita ruso-kazaha devin tot mai aglomerate. Este insa de asteptat ca lucrarile sa se rezolve insa.



Cele mai multe trenuri trec prin Rusia, Belarus, Polonia si Germania, in timp ce o alta varianta implica traversarea Kazahstanului si apoi transportul naval din portul azer Baku.



Daca in Romania cele mai multe trenuri de marfa au viteza medie de 30 km/h si pot stationa cu orele in diverse gari, trenurile China-Europa au portiuni pe care pot rula cu 120 km/h si foarte eficienta este reteaua ruseasca unde s-au facut investitii pentru a promova traficul de marfa. Astfel, unele trenuri pot parcurge 1.000 km/zi in Rusia si, dat fiind ca multe rute implica distante de 6.000-8.000 km prin Rusia, timpul total poate fi scurtat pe o retea eficienta.



Acum 5-6 ani trenurile duceau catre Europa mai ales produse tehnologice, cum ar fi telefoane mobile si computere, dar in ultimul timp gama a fost extinsa pana la haine si incaltaminte, dar si automobile.



Volumul de produse transportate a crescut si fiindca pe calea ferata timpii de livrare sunt redusi la jumatate fata de transportul maritim. In plus, un element extrem de important este ca multe provincii chineze subventioneaza companiile care aleg sa faca export in Europa cu ajutorul trenurilor.



O problema ramane insa faptul ca exista un deficit comercial si trenurile nu se intorc catre China la fel de pline cum au ajuns in Europa, uneori fiind cazuri in care trenul este mai mult de jumatate gol. Insa, printre produsele care sunt vandute in China se numara vinurile frantuzesti, berea germana si lactatele din Belarus.



Iata cateva exemple. Pe 19 ianuarie 2017 primul tren direct a ajuns din China la Londra, dupa un traseu de 12.000 km care a durat 18 zile. Trenul avea 30 de containere.



Din 2014 a fost inaugurata ruta China-Spania, cea mai lunga, cu peste 13.000 km.



In toamna lui 2017, GEFCO, companie care transporta si masini Dacia si Ford, anunta ca un tren a parcurs cu o medie de 600 km/zi distanta de 11.000 km dintre Wuhan si orasul Dourges din nordul Frantei.



Surse: Xinhua, International Railway Journal, BBC







