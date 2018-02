Asociatia Pro Infrastructura, mesaj dur dupa ce a fost reziliat unul din contractele pentru autostrada Targu Mures - Iasi: "Directorii CNAIR sunt incompetenti, rau-voitori, manipuleaza opinia publica si isi bat joc de cetateni. Condamna regiunea Moldovei la subdezvoltare si izolare economica"

o explicatie pe larg

Pe 19 ianuarie Compania de Autostrazi decidea sa rupa contractul pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru cei 96 de km ai sectiunii Targu Mures - Ditrau, parte din autostrada pana la Iasi. HotNews.ro scria despre aceasta reziliere ce a venit dupa ce contractul, semnat inca din 2015, a stat mai mult suspendat. Asociatia Pro Infrastructura care anuntase rezilierea a aluat si ea pozitia si a denuntat decizia CNAIR.In replica, purtatorul de cuvant al CNAIR, Alin Serbanescu a declarat ca "este impropriu spus ca s-a reziliat contractul. Contractul a incetat de drept"."Este o declaratie falsa, mincinoasa, facuta fie din incompetenta, fie cu rea-vointa si buna-stiinta cu scopul de a manipula opinia publica", reactioneaza acum Asociatia Pro Infrastructura (API).ONG-ul care monitorizeaza proiectele de infrastructura din tara sustine ca in adresa de reziliere Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere isi fundamenteaza decizia pe doua clauze contractuale: articolele 31.5 si 36.1. "Articolul 31.5 este CORECT invocat, insa articolul 36.1 este GRESIT invocat!", scrie API care publica sipe forumul peundemerg.ro. "Articolul 36.1 spune, in esenta: "Contractul va inceta AUTOMAT daca Prestatorul nu a intreprins activitatile generatoare de plata in termen de 12 luni de la data de incepere a prestarii serviciilor." Acest articol este GRESIT invocat ca motiv de reziliere din simplul fapt ca acest contract a fost activ O SINGURA LUNA DE ZILE din momentul emiterii ordinului de incepere (20.11.2016) si pana la ridicarea suspendarii (19.01.2018), iar Prestatorul, conform clauzei, are termen 12 luni (!) sa inceapa lucrarile", scrie Pro Infrastructura."Prestatorul (Search Corporation) nu poate fi "tras la raspundere" si NU I SE POATE REZILIA CONTRACTUL pe motiv ca nu a inceput lucrarile in 12 luni de la ordinul de incepere pentru ca pur si simplu NU AU CURS 12 LUNI in care PUTEA sa le inceapa, contractul fiind activ (fara suspendare) doar O LUNA DE ZILE (intre 20.11.2016 si 20.12.2016). Mai mult, aceasta greseala flagranta creeaza o portita pe care proiectantul (Search) o poate folosi pentru a cere despagubiri in instanta!", mai sustine Asociatia.Articolul 35.1 stipuleaza ca "In cazul in care perioada de suspendare a Contractului excede 12 luni, Beneficiarul are dreptul de a rezilia Contractul"."Asadar, Beneficiaul (CNAIR), are DREPTUL, dar NU ESTE OBLIGAT sa rezilieze. Mai mult, contractul a fost suspendat prima data timp de aproximativ 14 luni (intre iulie 2015 si septembrie 2016) si CNAIR a luat decizia (corecta, in favoarea proiectului) sa NU activeze aceasta clauza. Atunci A RIDICAT SUSPENDAREA, chiar daca avea optiunea sa rezilieze contractul inca din iulie 2016, dupa 12 luni de suspendare initiala (din lipsa de finantare)", continua explicatia Asociatia Pro Infrastructura."Simplu spus, directorii CNAIR sunt incompetenti, rau-voitori, manipuleaza opinia publica si isi bat joc de cetateni, condamnand regiunea Moldovei la subdezvoltare si izolare economica prin DECIZIA DE REZILIERE a acestui contract, sfidand cu nerusinare eforturile societatii civile si chiar ale politicienilor care cer aceasta autostrada, avand (100% legal si contractual) optiunea SA RIDICE suspendarea, asa cum TOT EI au facut in septembrie 2016! Anul 2018, al Centenarului Marii Uniri, va fi inca un an pierdut pentru Autostrada A8!", sustine Asociatia Pro Infrastructura.ONG-ul cere noului Ministru al Transporturilor, Lucian Sova, sa demita conducerea CNAIR "pentru incompetenta, rea-vointa, manipulare si sfidarea cetatenilor" si sa "faca demersurile necesare pentru recrutarea unei echipe de management care doreste si poate sa implementeze aceste proiecte majore!".