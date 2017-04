Podul suspendat peste Dunare de la Braila - un proiect asteptat de peste 20 de ani

Monitorizari. Proiecte Infrastructura

23,4 km - 1,9 km doar Podul (cu o deschidere de 1,2 km) + ~20 km drum noucca. 445 mil. euroSF-ul a fost revizuit si aprobat in 2016. Documentatia pentru lansarea licitatie de proiectare+executie e aproape de a fi scoasa la licitatieStudiul de Fezabilitate al Podului suspendat de la Braila a fost elaborat in 2016 si aprobat in comitetele tehnico-economice din Ministerul Transporturilor si Compania de Drumuri. Realizarea podului este prinsa in Master Planul de Transport, cu surse de finantare nerambursabile aferente perioadei 2014 - 2020. Conform informatiilor din SF, valoarea totala a investitiei depaseste 2 miliarde de lei, fara TVA.- drumul principal Braila - Jijila, cu o lungime 19,095 km ( include si lungimea podului si a viaductelor de acces (viaduct de acces la pozitia km 4+486.10, cu o lungime de 110 m si viaduct de acces la pozitia km 6+570,52 km, cu o lungime de 110m)- drumul de legatura cu DN22 Smardan - Macin, in lungime de 4,328 kmAstfel, traseul incepe la intersectia DN2B Buzau- Braila - Galati cu Soseaua Baldovinesti (km 110+344 DN2B). Traseul drumului proiectat se termina la km 19+095, in DN22 Rm.Sarat ¬ Braila - Tulcea (km 108+310), spre Tulcea. Traseul include o ramificatie de la km 7+940, in directia sud, pana la intersectia cu drumul existent Smardan - Macin (DN22).- Lungimea totala de 1.974,30 de metri, din care 1.120 metri reprezinta deschiderea centrala si doua deschideri laterale de 489,65 m si 364,65 m.- Latimea totala a podului va fi de 31,70 metri.- Calea pe pod va avea 22,00 metri si va fi alcatuita din 4 benzi de circulatie de cate 3,50 m latime fiecare, 4 benzi de incadrare de cate 0,5 m latime, doua acostamente de 1,50 m latime si o zona mediana cu latimea de 3,00m.- La acestea se adauga, de o parte si de alta, 2 benzi aditionale pentru trafic pietonal, biciclete si intretinere, trotuarele avand de cate 2,80 m fiecare.- Va fi pozitionat intre km 4+596,10 si km 6+570,52 pe drumul principal Braila-Jijila, respectiv la km 165+800 pe fluviul Dunarea (kilometraj pe Dunare, masurat de la Sulina). De o parte si de alta vor fi construite doua viaducte de acces in lungime de cate 110 metri, care se vor adauga lungimii podului suspendat.- Sistemul de suspendare cuprinde un cablu principal si tiranti verticali de legatura intre tablier si cablul principal. Blocurile de ancorare sunt integrate in teren, in afara digurilor Dunarii.- Tablierul este realizat din grizi casetate cu inaltime de 3.5 m. Grinda casetata din otel este alcatuita dintr-un platelaj ortotrop cu placi rigidizate de minim 16 mm grosime si saibe de rigidizare dispuse la 600 mm. Antretoazele sunt localizate la fiecare 4.0 m si sunt rigidizate cu placi prevazute cu degajari.Va avea o lungime de 19,095 Km si va fi prevazut cu doua benzi de circulatie pe sens, benzi de incadrare, acostamente, zona mediana si zona de parapete.Pe tronsonul cuprins intre km 4+486,10 si km 6+680,30, unde drumul traverseaza fluviul Dunarea, se vor construi doua viaducte de acces in lungime de cate 110,00 metri fiecare. Traseul include o ramificatie pe directia Sud, pana la intersectia cu drumul existent Smardan - Macin (DN22).Cu o lungime de 4,328 km, acest drum va fi prevazut cu o banda de circulatie pe sens. Drumul de legatura urmeaza sa porneasca de la km 7+940 al drumului principal (Braila- Jijila) si se va intersecta cu DN22 Smardan-Macin.--------Studiu de prefezabilitate care a avut la baza un studiu din 1986 ce a analizat trei amplasamente pentru constructia Podului peste Dunare in zona BrailaActualizare a studiului din 1996, ca urmare a Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean BrailaStudiul "Constructia unui Pod peste Dunare in zona Braila", elaborat de JETRO (Japan External Trade Organization), in colaborare cu S.C. IPTANA S.A. Bucuresti, in vederea obtinerii unui imprumut de la statul Japonez.Studiul de fezabilitate elaborat de S.C. IPTANA S.A dupa normele romanesti, cu obtinerea unor acorduri si avizeA fost lansata licitatia pentru "Reactualizare Studiu de Fezabilitate pentru Pod suspendat peste Dunare in zona Braila". Valoarea estimata: 10,65 milioane de lei (fara TVA)Au fost depuse noua oferte la licitatie.A fost atribuit contractul catre ISPCF + PEGASO INGEGNERIA (loc 1) cu oferta de 5.635.643,87 RON (fara TVA).SF-ul este aprobat in cadrul Comitetului Tehnico - Economic al CNAIRSF-ul este aprobat in Comitetul Tehnico - Economic al MTCNAIR SA a transmis Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice, Documentatia de Atribuire pentu executia unui Proiect care cuprinde Podul suspendat peste Dunare, in zona Braila. Dupa obtinerea validarii, CNAIR SA urmeaza sa publice Anuntul de Participare pentru lansarea licitatiei publice.