 CNAIR a trimis la Agentia pentru Achizitii Publice intregul proiect al drumului expres Craiova-Pitesti

De asemenea, documentatia pentru proiectarea si executia primelor doua tronsoane ale drumului expres Pitesti-Craiova a fost trimisa la ANAP la inceputul saptamanii.Pe cei 121,115 km ai drumului expres Craiova - Pitesti se va putea circula cu o viteza de 130 de km la ora."Principalul element care va face diferenta intre drumul expres Craiova-Pitesti si o autostrada este banda de urgenta de 1,5 m", precizeaza CNAIR.Acest drum va avea patru benzi de circulatie, cu doua benzi pe sens si va beneficia de toate elementele de siguranta specifice unei autostrazi."S-au facut toate eforturile pentru ca proiectul sa beneficieze de finantare nerambursabila in actualul exercitiu financiar, iar pentru a putea fi deschis circulatiei cu aproximativ trei ani mai devreme, CNAIR a decis, printre altele, sa utilizeze resursele existente. Un element important in atingerea acestui obiectiv este si existenta unui acord de mediu valabil", arata CNAIR, in comunicat.Tronsonul 4 are o lungime de 31,81 (km 89+300 - km 121+115) si va fi construit intre limita administrativa dintre judetele Olt si Arges si intersectia cu autostrada 1 Bucuresti - Pitesti si va tranzita localitatile Lunca Corbului, Albota, Costesti, Bradu, Suseni, Oarja.Valoarea estimata a tronsonului 4 este de 909,66 milioane lei fara TVA.Tronsonul 3, cu o lungime de 31,75 km, va fi construit intre km 57+550 si km 89+300 si va avea o valoare de 904,81 milioane lei fara TVA.Cuprins intre intersectia cu DN 65, in apropierea municipiului Slatina si limita dintre judetele Olt si Arges, tronsonul 3 al drumului expres Craiova-Pitesti va tranzita localitatile Valea Mare, Priseaca, Scornicesti, Optasi, Tatulesti, Colonesti.Cel de al doilea tronson, format din doua loturi, va avea o lungime de 39,85 de km, va costa 1,47 miliarde lei fara TVA si urmeaza sa fie construit intre limita judetelor Dolj si Olt si limita judetelor Olt si Arges.Cel de al doilea tronson va traversa teritoriile localitatilor Bals, Barza, Piatra Olt, Slatioara, Ulmi, Slatina si Valea Mare.Primul tronson al drumului expres Craiova - Pitesti va avea o lungime de 17 km, o valoare estimata de 479,8 miliaone lei fara TVA, si ar urma sa fie construit intre varianta de ocolire Nord a municipiului Craiova si limita judetului Dolj.Acest prim tronson va traversa teritoriile administrative ale localitatilor Craiova, Ghercesti, Pielesti si Robanesti.Acest drum va asigura o conexiune corespunzatoare a zonei de Sud - Vest a Romaniei la Coridorul IV Pan European si va ajuta la corelarea cu proiectele de mare infrastructura deja demarate la nivelul Coridoarelor IV si IX Pan Europene.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a modificat anul acesta planul pentru construirea soselei noi intre Craiova si Pitesti. Conform noului plan, cele doua orase vor fi legate printr-un drum expres si nu autostrada.Aceasta schmbare a avut loc dupa ce premierul Sorin Grindeanu a declarat in vizita la uzina Ford ca in aceasta vara va fi lansata licitatia pentru selectarea constructorului, pentru ca anul viitor sa inceapa lucrarile.Pe 28 noiembrie 2016 a fost anulata licitatia lansata in 2013 pentru "Contract de concesiune de lucrari publice privind proiectarea, constructia, finantarea, operarea si intretinerea Drumului Expres / Autostrada Craiova ¬ Pitesti, km 0+000 ¬ km 121+185".