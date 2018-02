Ucraina evalueaza daca are rost sa lanseze linii de tren de mare viteza. Tara vecina are deja cateva trenuri foarte rapide

Cu cateva zile in urma autoritatile de la Kiev au semnat o intelegere cu Italferr, divizie de consultanta ce face parte din FS (Ferrovie dello Stato), companie italiana feroviara de stat.Ucrainenii vor dezvolta impreuna cu italienii un studiu de fezabilitate pentru constructia unei linii de mare viteza intre Odesa, Kiev si Lvov. In prezent, cel mai rapid tren dintre Odesa si Lviv face 11 ore si 40 de minute.Ucraina are o retea feroviara de 23.000 km, de peste doua ori mai intinsa decat cea romaneasca. Tot ca la noi, daca strabati tara de la un capat la celalalt poti sa faci 15-20 de ore cu trenul, insa exista un element special.Inainte de Campionatul European de Fotbal din 2012, Ucraina a cumparat zece trenuri electrice rapide Hyundai Rotem (Intercity+ clasa HRCS-2) care atunci au legat capitala de cateva dintre orasele mari: Harkov, Lvov, Donetsk. Reamintim ca Ucraina si Polonia au gazduit Euro 2012.Trenurile au fost o adevarata revolutie, fiindca intre Kiev si Harkov viteza medie era de 106 km/h, intre capitala si Lviv era de 116 kmh, iar intre Kiev si Donetsk media era de 112 kmh. Trenurile conventionale aveau viteze de 50-60 km/h.In conditiile in care majoritatea trenurilor faceau intre 9 si 10 ore intre Kiev si Lvov, un tren care sa faca sub cinci ore a fost o minune. Insa una care nu a durat mult, fiindca spre final de 2012 au fost probleme tehnice, iar cursele trenurilor de mare viteza au fost oprite un timp, mai ales din cauza unor defectiuni care faceau ca trenurile sa nu mai functioneze corespunzator pe vreme rece.In prezent cei 527 km dintre Kiev si Lvov sunt parcursi in 5 ore si 6 minute, iar cei 488 km dintre Kiev si Harkov sunt parcursi in 4 ore si 40 minute, un timp deloc rau pentru un traseu atat de lung. Si intre Kiev si Zaporoje, un traseu de 550 km, cel mai rapid tren face 7 ore si 10 minute.Sunt doar zece trenuri Intercity si acopera sub 10% din reteaua feroviara a Ucrainei, dar au scurtat cu ore bune durata calatoriei intre capitala si cateva dintre orasele mari. In Romania M800, linia Bucuresti-Constanta este magistrala cea mai rapida, cei 225 km fiind parcursi in doua ore, pe o buna parte din traseu viteza fiind de 150-160 km/h.Portiuni rapide, unde vitezele ajung la 140 km/h sunt si pe relatia Bucuresti-Ploiesti-Floresti Prahova (in total 78 km).Anexarea Crimeii si conflictul din regiunile Donetsk si Luhansk, controlate de rebelii pro-rusi, au afectat grav economia Ucrainei, proiectele de investitii si posibilitatea de a calatori in acele regiuni estice. De exemplu in primavara lui 2013 se lansa trenul rapid Dnepropetrovsk-Simferopol care nu mai este activ dupa ce Rusia a ocupat Crimeea. Acel Intercity facea sub cinci ore si jumatate pe un traseu parcurs in 8-9 ore de trenurile conventionale.In plus, a avut de suferit si industria de material feroviar, fiind pierdute fabricile de locomotive si vagoane din regiunea Luhansk.Surse: Kiyv Post, International Railway Journal, compania feroviara de stat Ukrzaliznytsia, Deutsche Bahn European TimetableHarta trenurilor intercity din Ucraina in 2013