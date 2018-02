CFR a transportat 54,3 milioane de calatori anul trecut, in usoara crestere fata de 2016

2016: 52,9 milioane calatori transportati. La finalul anului 2017, activitatea CFR Calatori se rezuma in cifre astfel: peste 1200 de trenuri au circulat zilnic catre peste 1500 de destinatii interne si o serie de destinatii internationale. Pe parcursul anului 2017 au fost transportati 54,35 de milioane pasageri, din care 6,4 milioane calatorii au fost realizate de catre studenti, au spus cei de la CFR in raspunsul pentru HotNews.ro.

Valoarea calatoriilor gratuite efectuate de catre studenti in perioada februarie￯decembrie 2017 este de aproximativ 194 milioane lei, suma achitata pe parcursul anului 2017 si integral la data de 5 februarie 2018.

Cati calatori a transportat CFR in 2017?Care a fost, intre februarie si decembrie, contravaloarea biletelor gratuite emise pentru studenti de catre CFR Calatori? Cat din suma a fost decontata si pe ce perioada?Cifrele se refera strict la CFR, nu si la operatorii privati.De precizat ca in piata, pe langa cele 1200 de trenuri CFR, circula peste 300 de trenuri de la companiile private Regio Calatori, Transferoviar, Softtrans, Astra Transcarpatic si Interregional Calatori.Ramane o mare problema faptul ca CFR nu are destule vagoane si, cum numarul de calatori este mare, mai ales vinerea si in weekend, trenurile sunt extrem de aglomerate. Nu sunt putine cazurile in care trenurile care merg spre Ardeal au doar 3-4 vagoane standard de clasa a 2-a."CFR Calatori are in prezent un deficit de 300 - 350 de vagoane, in conditiile in care parcul de material rulant al companiei se situeaza la jumatate fata de acum 10-15 ani. In anul 2008 activitatea CFR Calatori a fost diminuata, iar parcul de vagoane a fost adaptat scaderii numarului de calatori. Acest fapt a generat in prezent un deficit de vagoane, intr-un context in care in 2017 numarul de calatori este in crestere", spuneau cei de la CFR intr-un raspuns remis HotNews in vara anului trecut.Compania adauga ca din 2011 nu au mai fost alocate de la Bugetul de stat fonduri financiare de investitii pentru achizitia de material rulant nou. "Societatile comerciale reparatoare de profil, in ultimii ani si-au reorientat activitatea din ce in ce mai mult catre contracte cu parteneri externi sau pentru propriul material rulant fiind tot mai putin interesate pentru reparatia parcului de vagoane al CFR Calatori".Cum a evoluat numarul anual de pasageri transportati de CFR1990: Aproximativ 400 de milioane.1998: 146,8 milioane pasageri2007: 85,7 milioane2009: 65.5 milioane2012: 48,6 milioane2015: 54,9 milioane pasageri2016: 52,9 milioane pasageri2017: 54,3 milioane pasageriPrintre trenurile cu cel mai lung parcurs intern se numara IR 1785 care strabate in 18 ore cei 849 km dintre Iasi si Timisoara - via Suceava - Vatra Dornei - Cluj - Alba Iulia - Deva.