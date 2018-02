​VIDEO Filmare aeriana in premiera cu o portiune din autostrada Targu Mures - Campia Turzii

"Cadrele aeriene surprind un segment de aproximativ 3,7 km pornind de la un punct din sudul orasului Ludus, continuand spre vest", scrie Asociatia Pro Infrastructura Structurile importante de pe acest tronson sunt: pasaj DJ107G peste A3 (min 01:02), pasaj A3 peste DC95 (min 01:55), pod A3 peste Mures si cale ferata (min 02:50-03:30). De la inceputul filmarii si pana la minutul 03:57 lucrarile sunt executate de asocierea Astaldi-Max Boegl. Din acest loc incepe lotul construit de Straco. Exact in aceasta portiune (si pana la finalul inregistrarii) avem nodul Chetani/Ludus care va conecta Autostrada A3 de DN15."Chiar daca avansul in teren nu este impresionant, totusi trebuie apreciat pentru ca aceasta zona a primit autorizatie de construire abia la mijlocul lunii noiembrie 2017. Pentru 3 luni de munca (punand la socoteala ca este iarna), progresul este foarte bun si ne da sperante ca vom putea circula pe aceste doua loturi in perioada octombrie-noiembrie 2019 daca se vor rezolva problemele birocratice la timp", transmite Pro Infrastructura.ONG-ul mai aminteste ca odata cu inaugurarea loturilor Astaldi si Straco, vom putea circula fara intrerupere pe 108,537 km din Autostrada Transilvania intre Nadaselu (la nord-vest de Cluj-Napoca) si Ungheni (Aeroport Targu Mures).(km 3+600 - km - km 21+500) - asocierea ASTALDI SPA - MAX BOEGL ROMANIA SRL - ASTALROM SA - CONSITRANS SRL pentru 438 mil lei / Ordin de incepere: mai 2016 / Termen de finalizare: 16 luni(km 21+500 - km 37+191) - S.C. STRACO GRUP S.R.L. - S.C. SPECIALIST CONSULTING S.R.L. - S.C. TOTAL ROAD S.R.L pentru 280 mil lei / Ordin de incepere: mai 2016 / Termen de finalizare; 16 luni