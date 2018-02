Ministerul Transporturilor anunta cu mandrie ca un tren de marfa a circulat intre Curtici si Craiova incarcat cu opt camioane. Limitarile infrastructurii se vad insa in viteza medie de sub 35 km/h

Trenul de tip Ro-La a circulat pe relatia Terminal Curtici - Simeria - Petrosani - Craiova. Intre Curtici si Simeria sunt 175 km, intre Simeria si Petrosani sunt 80 km, iar de la Petrosani la Craiova sunt 157 km.Ministerul spune ca trenul de proba "a reprezentat un prim pas pentru implementarea acestui proiect, cu beneficii importante atat pentru transportatorii rutieri cat si pentru mediu"."Pe de alta parte, incepand din noiembrie 2017 de la bugetul de stat prin Administratia Fondului pentru Mediu au fost alocate sumele necesare pentru subventionarea acestui tip de transport. Suntem increzatori in acest proiect care va pune Romania pe harta transportului combinat din Europa", spun cei de la MT.Transportul de tip Ro La (din germana Rollende Landstrase) se refera la un tip de transport combinat in care trenurile duc camioane.Trenul de proba a facut 12 ore pe o distanta de 400 km, iar asta arata slabiciunea retelei romanesti pe care in general viteza medie a trenurilor de marfa este de 30 km/h, fapt ce face ca tara sa fie neatractiva pentru multe companii fiindca dureaza enorm traversarea, daca ne comparam cu tarile unde media de viteza trece de 60-70 km/h.Pe cei 158 km dintre Arad si Simeria se fac lucrari si cele mai rapide trenuri de calatori fac 2 ore si 55 de minute si este mult loc de imbunatatire.Cei 80 km dintre Simeria si Petrosani sunt parcursi intr-o ora si 41 de minute de cel mai rapid tren de pasageri. Intre Petrosani si Craiova sunt 157 km, iar cel mai rapid tren de pasageri face doua ore si 48 de minute.