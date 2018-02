Primul segment de autostrada din Moldova: Patru oferte pentru constructia centurii ocolitoare Bacau

Vezi si: Filmare aeriana in premiera cu o portiune din autostrada Targu Mures - Campia Turzii

Compania de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunta ca au fostpentru procedura de achizitie publica a contractului "Proiectare si executie varianta de ocolire Bacau":- Asocierea IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S - SC TANCRAD SRL- Asocierea SC PHOENIX TRANSBAC SRL - SC TELOR INVEST SRL - IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E MANTOVANI SPA - SC DRUMURI SI PODURI GHEORGHENI SRL - SC SEARCH CORPORATION SRL- Asocierea SC SPEDITION UMB SRL - SC TEHNOSTRADE SRL- Asocierea SC TEHNIC ASIST SRL - INGSTROYENGINEERING EOOD - SC HOMSTRADE SRL - PATSTROY 92 AD - SC PROIECT CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA SRLValoarea estimata a contractului este de, iar durata acestuia este de minim 96 de luni si include: 6 luni perioada de proiectare, 30 luni perioada de executie a lucrarilor si minim 60 de luni perioada de garantie (ce poate creste la 84 de luni, in functie de perioada de garantie ofertanta in cadrul factorilor de evaluare).Licitatia a fost relansata in decembrie 2017, dupa ce anul trecut in aprilie CNAIR rezilia contractul cu firma turca EKO INSAAT VE TICARET A.S, dupa ce aceasta a anuntat ca nu poate duce la capat proiectul. Proiectul fusese initial licitat in 2013 si contractat in 2015 si prevedea realziarii portiunii de autostrada doar pe un sens. Acum, CNAIR a scos la licitatie proiectul cu cei 16 km realizati din start la profil de autostrada."Obiectul contractului este proiectarea si executia lucrarilor de construire a 30,8 km de drum nou la standarde europene, din care 16,269 km la profil de autostrada", anunta CNAIR.Proiectul presupune realizarea a trei sectoare, dupa cum urmeaza:Sectorul nr. 1: legatura rutiera DN 2 (sud Bacau) cu DN 2 (nord Bacau), in lungime de 20,180 km sector ce se suprapune cu viitoarea Autostrada Moldova intre km 2 + 413 si km 18 + 682;Sectorul nr. 2: legatura rutiera de la nord de Bacau intre DN 15 si DN 2 in lungime de 3,160 km;Sectorul nr. 3: legatura rutiera de la sud de Bacau intre DN 2 si DN 11, in lungime de 7,360 km.