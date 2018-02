​​VIDEO Imagini cu primele lucrari la podul de la Gilau - veriga lipsa din cauza careia un lot de autostrada finalizat nu poate fi folosit

Abia in septembrie 2017 Compania de Drumuri a semnat contractul cu Tirrena Scavi SpA pentru finalizarea podului de la Gilau, desi despre situatia-problema se stia de ani intregi. Ordinul de incepere a lucrarilor a venit abia la final de octombrie, in conditiile in care termenul prevede executia in 10 luni.De la 1 februarie, insa, constructorul a putut mobiliza forte mai mari, odata cu primirea amplasamentului Canalului Somesul Mic pentru a putea desfasura lucrarile."Observati ca deja se foreaza pilotii pentru cele 4 pile amplasate in pereul canalului. Dupa ce toate cele 14 pile vor fi gata, se va incepe montarea grinzilor (care sunt deja fabricate de Bechtel in urma cu multi ani si sunt depozitate chiar in santier)", noteaza Asociatia Pro Infrastructura. "Canalul va fi inchis aproximativ 6 luni de zile. Asadar, daca nu o sa avem surprize neplacute (birocratice sau tehnice), acest proiect va fi gata in luna septembrie 2018", mai scrie ONG-ul.---