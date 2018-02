Ministrul Transporturilor, raspunsuri in zeflemea cand a fost intrebat de jurnalisti despre diverse proiecte sau despre cand se va circula pe Centura Sud: "Cand va fi gata"

Despre Centura Sud a Capitalei, un proiect vital, pe cel mai aglomerat drum din tara, dar ignorat ani la randul de autoritati.Jurnalist: Cand vom putea circula pe Centura Sud la doua benzi?Cand va fi gata.Despre sectorul A1-DN7 al Centurii Nord, deschis traficului la cate doua benzi pe sens inca din august anul trecut, dar inca neterminat. Proiectul pentru modernizarea si largirea la patru benzi a 9 km din centura Capitalei intre A1 si DN7 au inceput in 2013.Jurnalist: Este o situatie foarte ciudata, intre DN7 si A1. A fost dat in exploatare si totusi acum este inca santier. S-a intamplat pe vremea ministrului Cuc. Cum explicati aceasta situatie?Daca este santier inseamna ca inca se lucreaza.In mod similar, intrebat pe ce autostrazi se va deschide traficul in acest an, ministrul: "Vom circula pe autostrazile care vor fi receptionate".Vezi pe Digi24.ro video cu raspunsurile ministrului Transporturilor.