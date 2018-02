Euro Construct Trading `98, unul dintre marii constructori la nivel local, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori

Compania Euro Construct Trading `98, una dintre marile companii de constructii romanesti, controlata de Sorin Vulpescu si Dan Besciu, proprietar al restaurantului Golden Blitz din Capitala, a intrat in insolventa din cauza datoriilor catre furnizori, informeaza Profit.ro. Compania ar avea restante catre furnizori de peste 371 de milioane de lei.Compania si-a cerut singura insolventa, inainte ca judecatorii sa apuce sa se pronunte in cazul unei cereri similare formulata de o parte dintre creditori, printre care si grupul UTI.Datele financiare analizate de Profit.ro releva ca Euro Construct Trading `98, una dintre marile companii de constructii de pe piata locala, a avut profit de la an la an, dar ca simultan datoriile companiei au crescut, ajungand in acelasi an la 371,1 milioane lei. Compania are la randul ei de recuperat creante de 241,4 milioane lei.Euro Construct Trading '98 deruleaza in prezent mai multe contracte de drumuri si autostrazi, dar si de reabilitari urbane.Firma romaneasca este asociata cu Aktor in constructia Lotului 2 al autostrazii A10 Sebes - Turda (24 km, stadiu 44%) si a ciotului de 3 km a autostrazii A3 care intra in Bucuresti in zona Petricani (stadiu 66,5%).In Bucuresti, Euro Construct Trading '98 este implicata in constructia pasajului de la Ciurel, in asociere cu JV Bogl - Astaldi -Tehnologica - Proiect Bucuresti.