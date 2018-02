​VIDEO Imagini aeriene: Joi este stabilita receptia lotului 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda / Asociatia pro Infrastructura: Nu va bucurati, cel mai probabil nu se va da drumul la trafic, desi tronsonul este finalizat si se poate circula in maxima siguranta

"Desi tronsonul este practic finalizat si se poate circula pe autostrada in conditii de maxima siguranta, probabil ca atitudinea oficialilor din Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere va ramane aceeasi ca in cazul receptiei proiectului vecin care este gata de la finalul lunii noiembrie 2017", atrage atentia Asociatia Pro Infrastructura. "Disputelor dintre CNAIR si constructorul lotului 3 al Autostrazii A10 Sebes-Turda (Tirrena Scavi) li se vor adauga, probabil, noi scuze, acuze, inventii si interpretari strambe ale contractului, proiectului tehnic si ale actelor normative (precum regulamentul de receptie), de data aceasta la adresa celor de la Porr, antreprenorul general al lotului 4", mai sustine ONG-ul cunoscut pentru monitorizarea proiectelor de infrastructura din Romania."Rezultatul? Soferii isi vor risca viata in continuare pe DN1, un drum ingust, aglomerat si periculos, desi alaturi vor avea doua segmente de autostrada (perfect functionale) cu o lungime totala de 28,75 km care conecteaza orasul Aiud de Autostrada A3 Gilau-Campia Turzii", mai scrie Pro Infrastructura.La inceputul lunii ianuarie o comisie a CNAIR a refuzat sa faca receptia celor 12 km de autostrada de pe Lotul 3, desi acestia era finalizati inca din decembrie 2017.Compania de Drumuri sustine ca refuzat receptia pentru ca ar fi gasit neconformitati, insa consultantul proiectului care a avizat lucrarile efectuate este tocmai Directia Drumuri si Poduri Cluj, in subordinea CNAIR.Oficialii CNAIR sustineau ca nu erau intrunite elementele pentru siguranta rutiera - "exces de bitum" sau "elemente de planeitate executate neconform" sunt cateva dintre neconformitatile indicate.Asociatia Pro Infrastructura acuza atunci ca decizia "este atat o crima la adresa soferilor care se deplaseaza pe drumul national paralel si pe care au loc accidente frecvente, cat si o bataie de joc fata de banul public".---