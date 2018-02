Compania feroviara de stat din Franta, criticata dur intr-un raport amplu - Datoriile sunt de zeci de miliarde de euro, o serie de linii regionale trebuie inchise/Sindicatele se tem de concedieri masive

Raportul lui Jean-Cyril Spinetta spune, pe scurt, ca SNCF trebuie sa faca economii, trebuie sa inchida o serie de linii secundare neperformante, trebuie sa reduca numarul de angajati si sa faca si schimbari in statutul lucratorilor feroviari.Se spune ca este o situatie "unica in Europa" fiindca 15% din finantari sunt alocate pe rute unde sunt transportati doar 2% dintre calatori.In plus, compania trebuie sa fie pregatita pentru liberalizare, ceea ce inseamna ca cel tarziu la final de 2020 vor putea intra pe liniile de mare distanta companii private, iar in 2023 pe liniile regionale. Evient ca sosirea concurentei mai ales pe liniile TGV inseamna preturi mai mici per total, iar SNCF va trebuie sa-si optimizeze costurile.Raportul mai spune si ca la SNCF costurile cresc "fara oprire" si ca modelul de finantare este "in mod serios si fundamental dezechilibrat".Cea mai sensibila parte, mai ales intr-o tara cu traditie la capitolul proteste, este cea legata de nevoia de a micsora numarul angajatilor si de a le limita privilegiile. De exemplu in urmatorii doi ani trebuie pregatit un plan de plecari voluntare, iar o alta propunere este ca cei care vor fi nou angajati sa nu mai aiba statutul legal special pe care il au "ceferistii" francezi in prezent.Premierul francez Edouard Philippe spune ca este nevoie de "schimbari urgente si radicale" la SNCF ca urmare a acestui raport. SNCF Reseau, compania de infrastructura, are datorii uriase de 45 miliarde euro si acestea vor ajunge anul acesta la 50 miliarde euro, iar discutia este cum sa fie gestionate aceste datorii, astfel incat datoria publica sa nu creasca atat de mult incat sa ajunga sa afecteze deficitul bugetar al statului francez.Sindicatele deja au convocat proteste, furioase de concluziile raportului in ceea ce priveste schimbarea statutului ceferistilor.Surse: Reuters, Les Echoes, Europe1